《反滲透法》成綠色恐怖　陸法律學者點出最大原因

▲《反滲透法》31日三讀，反對民眾聚集立院。（圖／記者羅志華攝）

記者曾俊豪／北京報導

《反滲透法》三讀通過，天津南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵31日指出，《反滲透法》的判斷權與判斷標準非常主觀，規範對象卻很寬泛、模糊，對參與兩岸交流活動的個體來說，最大問題在於不具備「無罪排除的主動權」。而在距離大選只剩十多天的情況下，推動法案通過，更多考量是為了選舉票數。

《反滲透法》共12條，其中第二條解釋法條用詞，並定義滲透來源，包含（一）境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。（二）境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。（三）前二目各組織、機構、團體所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。

李曉兵在接受《ETtoday新聞雲》專訪時對法案做出解讀。他表示，《反滲透法》非常模糊，其中在對象這一塊，覆蓋面很寬，而且對於「滲透行為」的界定具有主觀性，不具客觀性。也就是說，法案最大問題在於，判斷權與判斷標準非常主觀，規範對象卻很寬泛、模糊，「判斷權都在當局手中，對參與兩岸交流活動的個體來說，並不具備無罪排除的主動權。」

他指出，法案通過的時間，壓在2019年最後一天，一定程度上提升了法案獲得社會關注的效果，「距離大選只剩下十多天，法案通過時間可以說精打細算，民進黨掌控多數席的情況下，強推法案更多是選舉票數考量。」

至於法案是否會對大陸對台政策、交流項目造成衝擊，李曉兵認為，《反滲透法》的限制對象不是大陸，而是針對從事兩岸交流，遊走兩岸的人士。他以大陸的《反分裂國家法》為例，該法案是針對台獨勢力，然而，反滲透法並無法約束大陸方面的行為，只能約束從事兩岸交流的台灣民眾。

▲天津南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵。（圖／記者曾俊豪攝）