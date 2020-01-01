總統選舉倒數10天催票　蔡英文：這個月我們回家兩次

記者黃巈禾／台北報導

距離2020總統與立委選舉剩下10天，民進黨總統候選人蔡英文在臉書釋出催票影片，並說「這個月，不怕麻煩的，我們回家兩次。一次為了國家，下一次，才能真正回我們的家」。

蔡英文表示，元旦過後，農曆年就近了，在外地求學、工作的你，每到這個時節，再怎麼忙，也要買張車票，搭車回家，就算是夜車，方向依舊明確，在家鄉和工作間奔波，是許多外地遊子的共同回憶。



蔡英文說，「不過，這個月，不怕麻煩的，我們回家兩次。一次為了國家，下一次，才能真正回我們的家」，距離1月11日還有10天，一個拉一個，一起投好票過好年，「二次返鄉」、「國家需要你」、「3號蔡英文賴清德」、「14號民主進步黨」。

▲蔡英文催票影片。（圖／翻攝蔡英文臉書影片）

2020總統與立委選舉於1月11日登場，選民共有3張選票，總統票、區域立委票，以及政黨票。總統票方面共有3組人選，親民黨總統候選人宋楚瑜、副總統候選人余湘為1號；國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政是2號；民進黨總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德則是3號。

台灣立委選舉制度採「單一選區兩票制」，除了總統票之外，每個選民會拿到兩張選票，一張是選區域立委，另一張投給政黨，是選不分區立委。目前有34席不分區立委，分配席次按政黨票得票比率分配。

今年共有19個政黨登記參選，創歷年新高。合一行動聯盟1號，中華民國統一促進黨2號，親民黨3號，安定力量4號，台灣基進5號，時代力量6號，新黨7號，喜樂島聯盟8號，國民黨9號，一邊一國行動黨10號，勞動黨11號，綠黨12號，宗教聯盟13號，民進黨14號，民眾黨15號，台灣維新16號，台澎黨17號，國會政黨聯盟18號，台灣團結聯盟19號。

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