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國民黨爆：民眾轉貼立委質詢影片　遭NCC約談問「你是韓粉？」

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▲▼國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨召開「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨1日於媒體中心召開「OMG！我被約談了」記者會，由打鬼軍團總團長周錫瑋與文傳會副主委兼發言人、台北市議員王鴻薇共同主持，並邀請3名受害民眾親身說明被約談過程與心情。周錫瑋表示，有民眾只是轉貼立委質詢影片，就遭到NCC電子警察隊約談，直接詢問「你是韓粉嗎？」

周錫瑋表示，許多被約談者都是升斗小民，被控違反社會秩序維護法，甚或不相關法律遭偵訊，「綠色恐怖、箝制言論」恐嚇人民不准講話，民進黨淋漓盡致。

周錫瑋說明，一名65歲陳姓女士因轉貼高金素梅委員於立法院質詢畫面，遭控違反農業金控法，立委質詢有會議記錄，轉貼質詢畫面竟違法，且偵訊地點在信義路三段111巷18號，查詢為NCC電子警察隊，現場地點未有清楚標示，偵訊過程更為荒謬，直接詢問是否為韓粉？

周錫瑋指出，該名陳姓女士加入一群組，裡面約60人全都被約談，「到底政府違法監看、監聽到什麼程度？」行政院今日應出來說明，政府有多少組織非法監聽、監看社群軟體，有無下令並計算積點、積分？

不僅如此，周錫瑋說，該名陳姓女性女士還被要求加入一個無法主動查詢到的「麥擱騙｜真人查證｜MyGoPen」群組，該群組僅有被偵訊者可以加入，且要求將所有資訊傳入該群組。

周錫瑋質疑，這是釣魚、非法監聽監看，陷人入罪，該群組有3萬多人，政府到底在做什麼，如果轉傳立法委員質詢畫面可以被認定為散播謠言、移送法院，國家還有言論自由嗎？蔡英文、蘇貞昌是否應出面說明，究竟如何恐嚇、箝制人民言論自由？

王鴻薇則補充說明，民眾於個人臉書提及網傳中選會欲使用油性印泥，提醒需吹乾再折疊，避免無效票，且僅四人按讚，也以違反社會秩序維護法被移送，現在是言論戒嚴，大興古時文字獄嗎？

▲▼國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

65歲陳小姐表示，她當下極為害怕、覺得丟臉，只能自行赴偵訊地點。然而，偵訊地點未有任何標示，她極為恐懼而向友人傳話，「我沒有出來的話，請和兒子說我被關起來了。」她也表示，偵訊過程遭詢問為什麼轉傳已澄清訊息、何時加入等問題。

教育工作者李小姐代母親陳述事情經過與事發感受，她表示，母親於臉書發文轉貼並非近期開始，從李登輝、陳水扁、馬英九時期都如此，但沒想到竟於「強調人權的蔡英文政府時期」被約談。且進入警局前無法確知被列罪犯原由，於警局現場已將所有政治性貼文刪除並道歉。

李小姐不解表示，分享內容就如中選會新聞，提醒民眾將印泥吹乾，就算傳遞資訊錯誤，有事實查核能力的政府與媒體，難道這些具有澄清能力的權威單位，從來沒犯錯嗎？依此標準，難道「不投蔡英文，以後沒選舉」等相關言論不算破壞社會安寧嗎？

朱小姐則是於LINE群組轉傳林飛帆與王立強同桌照遭舉發，以雙掛號要求應訊。「台灣不是一個自由民主國家嗎？」中國大陸是被箝制自由，蔡英文政府以此手段，讓人民基本人權受到威脅，這種政權如何團結人民?

最後，周錫瑋表示，被刑事局、警察局、調查局、電信警察隊等傳訊者，他們的言論及影片是對政府表達看法、建議，政府箝制人民言論自由，上頭一定有更高單位指導，他要請蔡英文總統及行政院長蘇貞昌出面說明，究竟如何組織、計畫，讓人民不敢批評政府？如何容許辛苦建立的言論自由遭抹滅？「人民沒有言論自由，政府就是專制霸道、可恥且傷害民主。」

▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼民眾遭約談通知書。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▼被約談的民眾被警察加入「麥擱騙｜真人查證｜MyGoPen」群組。（周錫瑋辦公室提供）

▲▼被約談的民眾被警察加入「麥擱騙 真人查證 MyGoPen」群組。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲▼被約談的民眾被警察加入「麥擱騙 真人查證 MyGoPen」群組。（圖／周錫瑋辦公室提供）

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