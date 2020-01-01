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馬英九看「反滲透法三讀」　憂心痛批：台灣可能回到戒嚴時期

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儘管在野黨強烈質疑戕害人權、戒嚴復辟，但民進黨團堅持今天一定要通過反滲透法。（圖／臉書、中時資料庫）

圖文／CTWANT

立法院2019年最後一天審議反滲透法草案，前總統馬英九在高雄表示「很擔心」，反滲透法一旦通過，對台灣造成的禍害，無法想像。馬英九說，反滲透法內容訂得相當不清楚，法案中也都沒有主管機關，將來執行，一定造成許多冤案丶假案，一定會成為打擊政治異己的工具，台灣可能回到戒嚴時期。

由於反滲透法引發輿論譁然，立法院長蘇嘉全去年12月30日再度召集朝野黨團協商「反滲透法」草案，歷經六小時討論，各黨團僅就名稱及頭尾兩條條文達成共識，在國民黨黨團副書記長藍委陳宜民強烈要求下，民進黨團同意將「國家主權」改為「中華民國主權」，並規定草案自公布日施行。

但除此之外，其餘條文全數保留，交由院會處理，由朝野上演表決大戰決定，由於立委人數遠遠不及民進黨，國民黨則在大致發言後，集體戴口罩在議場中舉牌抗議，未參與表決

協商過程中，除草案第一條，民進黨版本原規定，「為防範境外敵對勢力之滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護國家主權及自由民主憲政秩序，特制定本法」，國民黨團黨團副書記長陳宜民則提出修正動議，將「國家主權」改為「中華民國主權」，民進黨團原本不置可否，但在陳宜民反問柯建銘，國家如果不是中華民國，究竟是哪個國家？民進黨團同意讓步，蘇嘉全裁示依國民黨團修正動議通過。

另，國民黨團提出第二條之一的修正動議，參酌時代力量及民進黨立委尤美女等人過去所提出的版本，提出增列「登記制」的修正動議，強調這是為了強化國安、維持社會穩定，同時對言論自由施以較低密度的管制手段，以事前揭露的「公開透明」為原則。

國民黨團總召曾銘宗表示，登記制只是力求公開透明，美國、澳洲也是如此規範，以免傷害人權，如果違法的話該處分就處分。

但柯建銘強調，登記制是「引狼入室條款」，當然要禁絕，台灣和中國是敵對關係，與美國、澳洲情況不同，民進黨團反對「登記制」。時代力量也認為有疑義，質疑國民黨條文規範密度不夠。

親民黨團總召李鴻鈞則質疑，此法三讀通過後，究竟會對社會造成什麼樣的衝擊？行政院至少要將衝擊影響評估提出來給各委員參考，才有辦法進行審查，呼籲大家選後冷靜再來審查，但未獲採納。

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