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「仁神術」害死清華天使！命喪道場...靈修老師加重改判8個月

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靈修惹禍？總統教育獎得主離奇猝死　視力0.02「清華天使」折翼（圖／翻攝博客來）

▲莊靜潔曾出書鼓勵病友，被稱為「清華天使」（圖／翻攝博客來）

記者柯沛辰、吳銘峯／台北報導

總統教育獎得主、生命教育巡迴講師莊靜潔2016年3月身體不適，但未及時送醫，反而被送往靈修老師鄭玉梅姊妹住處，施以「仁神術」治療，導致延誤就醫身亡。法院一審依過失致死罪判處鄭姓姊妹、在場學員曾雅琦6個月徒刑。不過，高院2019年12月31日加重改判鄭姓姊妹8個月徒刑，曾雅琦緩刑2年，全案定讞。

莊靜潔讀國中時，被檢查出罹患罕見的「少年型黃斑部病變」，視力退化僅剩0.02，但她仍利用望遠鏡、放大鏡苦讀，最終高分考上清華大學資工系。2010年，莊靜潔出書鼓勵病友，被稱為「清華天使」，隔年榮獲總統教育獎，不料2016年3月22日竟猝死靈修道場。

▲曾獲總統教育獎的莊靜潔3年前在其靈修處突然猝死，地院29日判決靈修老師等3人有期徒刑6個月。（資料照／取自東森新聞）

▲莊靜潔苦讀考上清華大學資工所，2011年獲時任總統馬英九頒發「總統教育獎」殊榮。（資料照／東森新聞）

原來，莊靜潔2007年起就繳交高額學費，隨靈修老師46歲鄭玉梅、41歲鄭宛汝姊妹修行「仁神術」，還拉高中同學曾雅琦一起靈修。案發當天下午，莊靜潔在家中上吐下瀉，曾女接到消息立刻趕抵，但第一時間不是將人送醫，而是送往鄭玉梅住處。

當時計程車司機見狀，頻頻詢問「要不要送去醫院？」但遭曾女拒絕。抵達後，鄭玉梅等人立刻施以「仁神術」，將手掌放在莊女身體周圍，盼以此激發莊女自身的「氣」，強化自體自癒能力，豈料「仁神術」根本無效，導致莊女身體逐漸冰冷，最終斷氣。

隔天清晨5點，鄭女等3人見事態嚴重，才通知救護人員前來，但已無力回天。莊女父母接獲噩耗，質疑靈修害命，提出告訴，但檢方認定莊女是長期營養不良而死，一度作出不起訴處分。直到高檢署再議發回，檢方才對鄭姓姊妹、曾姓同學提起公訴。

桃園地院一審認定，3人未及時將莊女送醫，依過失致死分別判處6個月徒刑，得易科罰金。案經上訴，高院2019年12月31日撤銷原判決，加重改判鄭姓姊妹8個月，必須入監，不得易科罰金。

▲桃園地院對高姓女負責人有錢刷卡拒繳欠稅款裁定管收。（圖／資料照片）

▲桃園地院一審判刑6個月。（圖／資料照）

高院合議庭審酌成大醫院鑑定報告，指莊女臨終前全身惡性瘦弱、營養不良狀達厭食症特徵，是因長期飲食不足造成低血糖、電解質紊亂，進而導致「代謝性昏迷」。

合議庭指出，如果莊女第一時間立即送醫，以靜脈注射50%葡萄糖或電解質，即可獲得緩解，然而3女捨棄正規醫療，也未通知莊女家人或向外求援，放任莊女血糖低迷、免疫力低下，最終導致身亡。

高院認為，莊靜潔視力每下愈況，期盼能恢復視力，但鄭姓姊妹卻藉此要求支付修行學費，甚至導致憾事，如今案發已經3年，兩人未有一句真誠道歉，也無分文賠償，審酌莊女父母認為量刑過輕，加重改判8個月，必須入監。

至於同學曾雅琦，由於平時相當照顧莊女，卻用錯手段害死好友，合議庭考量莊女雙親未對她提起民事賠償，也未請求檢方加重，因此決定維持原審6個月量刑，並宣告緩刑2年。

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