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爽開93輛勞斯萊斯！他狂吸上萬信徒…靈修教區「每秒都有性行為」

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▲紀錄片《異狂國度》預告。（影片／翻攝自Youtube）

▲教主羅傑尼希一出場就受到熱烈歡迎。（圖／翻攝自Netflix／下同）

國際中心／綜合報導

有些事是連作夢也想不到的，在1981年的美國內布拉斯加州東北部安蒂洛普鎮有了奇異的改變，印度性愛大師巴關•希瑞•羅傑尼希（Bhagwan Shree Rajneesh）買下了一座占地近8萬英畝的牧場，打造一個大型公社做為靈修場所，接著有許多穿著橘衣追隨者的人進入小鎮，追隨著他們心中的奧修教主。

Netflix近期上映了一部電影《異狂國度》（Wild Wild Country）就以奧修教（或稱羅傑尼希教）如何在一塊荒蕪的小鎮建立一處人人嚮往的烏托邦城市，擁有屬於自己「政府」和執法單位，靠著教徒不分晝夜的排班勞動，建設基礎設備、甚至有足以提供1萬人使用的電塔。

▲紀錄片《異狂國度》預告。（影片／翻攝自Youtube）

無法避免的是教徒不斷地和居民發生衝突，還鬧出全國性醜聞。1984年該教企圖在當地引爆疫情，於是他們在十家餐館投放沙門氏菌，造成751人食物中毒，企圖要影響小鎮選舉結果。這也是美國歷史上第一次大規模的生化攻擊事件，影片蒐集了當時的新聞片段和珍貴畫面，重新拼湊了羅傑尼西教和居民、美國政府正式鬧翻 的過程。

這也不禁讓人好奇，這位來自印度的羅傑尼西究竟是誰？為什麼可以迅速在美國打響名氣，吸引上萬人忠心耿耿、樂於奉獻的追隨者。這位有著白鬍子的印度人自稱是巴關•希瑞•羅傑尼希（Bhagwan Shree Rajneesh，三個字在印地語中分別表示「神」、「偉大」、「王」的意思）。

他受過高等教育，擁有哲學學士學位和文學碩士學位，非常擅於演講，有來自各地的信徒只是為了想要見上巴關一面，甚至有人表示，「就只是想要在他身邊，他要我做什麼，我就會去做什麼」。據統計約莫五分之一的信徒是高等知識分子，包括醫生、律師和教授等等。

▲紀錄片《異狂國度》預告。（影片／翻攝自Youtube）

 「我信奉奢華，如果不能讓大家過奢活生活，至少我想辦法讓自己過奢華生活」，巴關不刻意表現出出淡泊名利、與世無爭的樣子。 他喜好奢侈品，個人收藏了93輛的勞斯萊斯、鑽錶等，每次出場就像是一場華麗的盛會。此外，他也鼓勵信徒做任何他們所想的，不管是追求財富、還是享受肉體情慾。

「如果性變得有趣，性工作者就會消失」，巴關對性抱持的態度也是最受爭議之處，毫不避諱與女信徒發生性行為。他認為，性是神聖的、不應被壓抑，對他來而言，「開放式性行為是可以遏止性工作的辦法。」

英國衛報記者Sam Wollaston循線找到一位曾經住在牧場內的孩子諾亞Noa Maxwell，訪問了有關他小時候的記憶。諾亞說道，他在4歲時搬進社區內，最難忘的記憶就是「每一秒鐘都有人在進行性行為」，像動物一樣。

許多人都服膺於巴關的理念，甚至有追隨者表示，「就只是想要在他身邊，他要我做什麼，我就會去做什麼」，一直到奧修教決定在餐廳下毒後，美國政府不得不強力介入，教團高層開始出現了裂縫和嫌隙，整個因理念相投而結合的社區被迫瓦解。巴關在百般無奈下只好搬回故鄉印度，改名「奧修」（Osho），在1990年去世，結束爭議的一生。

▼紀錄片《異狂國度》預告。（影片／翻攝自YouTube）

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關鍵字：羅傑尼希,羅傑尼希教,安蒂洛普鎮,靈修,Bhagwan,北美要聞

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