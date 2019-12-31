時力內部民調「保住黃國昌只差1％」　徐永明：2020不要有遺憾　　

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選民調封關最後一天，時代力量立委徐永明在臉書發文呼籲，「保昌」和「亡昌」1%之隔，把黃國昌留在立法院，2020大選不要有遺憾。徐永明日前表示，不分區選票一定要破百萬，也才能確保能夠「坐四望五搶六」。

徐永明表示，從這幾天不同媒體所釋出的封關民調，時代力量支持度穩定過5％，且至少能分配3至4席不分區立委席次。因此陳椒華老師、邱顯智律師、小燈泡媽媽王婉諭和黃國昌等不分區立委候選人，都非常有機會進入2020新國會，再次組成黨團。

不過，徐永明表示，根據時力黨內評估，「要把黃國昌留在立法院」還差約1％，「保昌」和「亡昌」就在一線之間。作為時代力量黨主席拜託大家，最後10天全力衝刺拉票，支持政黨票6號時代力量，讓戰神黃國昌能繼續留在立法院，監督政府、制衡藍綠。黃國昌這一席肯定比他黨不分區代表人物吳敦義、柯建銘或蔡壁如等，更能為人民發揮戰力、發聲。

時代力量將於明年1月1日起衝刺選情，展開為期10天的「百萬人民挺時代力量」全台巡迴活動，由立委黃國昌親自領軍，在元旦當天清晨至新北市貢寮三貂角迎日出，並於當天早上8點由基隆市出發，順時針繞台一圈，藉由與地方民眾的實際接觸，爭取支持。

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