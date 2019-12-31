挖出「150年老酒」！屋主嗨炸分享　專家一喝秒變臉：是尿…

▲屋主在自家門前挖出一瓶深褐色老酒。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

日前在英國某鑑賞節目發生一起烏龍事件，有名男子從家門口挖出一瓶深埋在地底下的老酒，經證實已有150年的歷史，他便將這瓶深褐色澤的老酒，帶到節目中供人鑑賞，沒想到專家喝下一口後，臉色瞬間變樣，事後分析結果出爐，原來這瓶根本不是酒，而是滿滿的「人類尿液」。

根據《The Telegraph》報導，英國廣播公司近日拍攝一期鑑賞節目，來賓約翰（John）帶來一瓶從家門前挖出的老酒，接著鑑定專家安迪（Andy McConnell）用注射器穿透軟木塞，取出一點酒液品嚐，但專家一入口瞬間就皺起眉頭，味道像是生鏽的釘子泡在紅酒裡。

經鑑定分析後得知，這瓶酒的歷史可追朔到1840年代，而酒裡的確是浸泡了生鏽物品，不過主持人費歐娜（Fiona Bruce）表示，這瓶液體中的成份僅有一點點的酒而已，其他大部分都是「人類的尿液」，酒瓶裡還放入了1根頭髮、黃銅別針，以及1隻小型蟲類。

這個結果也讓約翰感到相當傻眼，喝下那口液體的鑑定專家安迪，得知真相後一臉尷尬，崩潰不已。據了解，這瓶酒的真正用途並非拿來飲用，而是具有驅邪的功能，當時人們將它埋在家門口，以作為防止巫術和詛咒的護身符。

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