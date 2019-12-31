基努李維陪你倒數！「府中15駭客夜」 7小時連映科幻經典

▲跨年還不知道去哪嗎？到府中15基努李維陪你一起倒數。（圖／新北市政府提供）



生活中心／綜合報導

天氣冷颼颼，到底要去哪裡跨年好？喜歡看電影的朋友，可以揪三五好友到「府中15」，讓基努李維陪你一起倒數，府中15重溫由基努李維主演的科幻經典大作「駭客任務三部曲」，除了一到三部曲7小時不間斷放映外，更推出由藝術家夜較瘦(a.k.a.葉廷皓)帶來結合視覺聲響的「音像藝術表演」，陪大家一起迎接2020！

新北市政府文化局表示，「府中15駭客夜」跨年限定特別活動，結合電影放映與音像藝術的演出，邀請民眾一同來電影院跨年，這次特別邀請藝術家葉廷皓為府中跨年打造一結合視覺聲響的音像藝術作品，電影放映則推出科幻經典大作「駭客任務三部曲」不間斷放映，這也是《駭客任務》邁入第20週年臺灣首次三部曲連續放映，影迷朋友一定不能錯過。

請繼續往下閱讀...

藝術家葉廷皓，又稱夜較瘦，畢業於國立臺北藝術大學科技藝術研究所，作品多聚焦在聲音與影像間，利用即時分析聲音的頻譜數值來控制視覺的流變。2013起與姚仲涵組成Audio-Visual團體HH，現為音像藝術推廣團體「噪流」成員。本次演出將以強烈的節奏為主體，混合聲音藝術與電子音樂，將整個放映廳打造成具科技未來感的空間，挑戰你的感官視覺。

《駭客任務》是1999年上映的好萊塢科幻片，由華卓斯基姐妹執導，基努·李維主演，電影融合東方武術與西方電影特效，並榮獲四項奧斯卡技術獎，以子彈時間的特殊鏡頭及電腦特效著名，在全球獲取高票房，之後也推出續集《駭客任務：重裝上陣》及《駭客任務3：最後戰役》。