「反滲透不是反交流」　蔡英文重申內涵：1個條件、5種行為

▲蔡英文強調反滲透不是反交流。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

立法院31日召開院會，表決通過《反滲透法》，全文共12條。對此，總統蔡英文傍晚在臉書發文，強調反滲透不是反交流，並重申內涵「一個條件，五種行為」、「只罰行為，不罰身分」。

蔡英文表示，對岸對台灣的滲透與威脅，是台灣社會共同的憂慮。防止滲透，各個民主國家都在做，今天台灣終於跟上了這個腳步，立法院三讀通過「反滲透法」，完成相關民主防禦的法制化工作。

蔡英文強調，反滲透法的內涵很清楚，就是「一個條件，五種行為」、「只罰行為，不罰身分」。她指出，一個條件是指，「接受境外敵對勢力的指示、委託或資助。」

在「五種行為」方面，蔡英文表示，是違法提供政治獻金、違法從事競選活動、違法進行遊說、破壞集會遊行、妨礙選舉。

蔡英文表示，大家放心，反滲透法是反滲透，不是反交流，「這部法律中所規範的違法事項，都是對民主機制有直接傷害的行為，兩岸正常交流原本就不會牽涉到這些行為。所以無論是經商求學、往來互動，以及言論自由，都不會受到反滲透法的影響。」

蔡英文指出，有些人用以訛傳訛、危言聳聽的做法，來扭曲反滲透法，這樣的行為應該要適可而止，「我衷心相信每一位熱愛國家的國民，都不會接受中國的委託，從事危害國家利益和自己同胞的事情」。

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