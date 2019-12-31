正妹相親慘失右腳　酒駕男硬載出車禍：嫁給我才付醫藥費

▲馬女透過朋友介紹和張男相親。（示意圖／CFP）



實習記者周依儒／綜合報導

大陸安徽省一名28歲的馬姓女子透過朋友介紹要和一名張姓男子相親，但見面後對該男子沒有興趣，原本打算看在朋友面子上吃完飯就離開，但張男卻帶著酒意執意要載馬女回家，最後在路途中發生了車禍，導致馬女的腳截肢，沒想到張男竟然超不要臉表示「嫁給我就幫你付醫藥費」。

根據《新浪網》報導，馬女在今年10月中透過朋友和張男相親，不過見面的當下就不喜歡並想離開，但張男竟然為了不讓馬女走，偷偷將她的機車鑰匙拔走，讓女生十分厭惡，最後礙於朋友面子，還是吃了飯又喝了一些酒才準備離去。

▲馬女原本容貌姣好，卻因相親慘失右腳。（圖／翻攝自微博）



就在凌晨結束準備離開時，同桌的友人提醒張男，這麼晚不要讓女生一個人回去不安全。於是張男不顧剛剛有喝酒，馬上開車要載馬女回家，但沒想到馬女還坐上他的車。就在凌晨3點多，張男駕駛的白色小客車路過馬路交叉口，撞上路中間的柵欄，整輛汽車翻了180度翻倒在地上。

▲酒駕張男駕駛的白色小客車翻覆。（圖／翻攝自微博）



馬女表示，車禍發生時她痛到當場直接暈過去，但沒想到醒來後自己的右腳已經被截肢，左腳也被感染，且因為這場車禍，讓原本家境不富裕的她已經花了9萬元人民幣（約新台幣39萬元）。馬女家屬氣憤表示，身為事主的張男沒有受重傷，在事發後僅過來探望幾天就避不見面，而且還不願意負擔馬女的醫療費用。

▲張男的回覆讓人看傻眼。（圖／翻攝自微博）



對此，張男竟表示，「我爸說如果她（馬女）願意嫁給我，那我們當然把她當一家人，該出的醫療費也會出，但如果要走法律程序的話，這個醫療費我們沒有義務要出。」還荒唐表示，如果馬女不給他留活路，就只能按照一次性的賠償給她，反之，則會將馬女當作親女兒一樣看待。

馬女傻眼說，自己根本不喜歡張男，且沒有感情，為甚麼要委曲求全，甚至哪來結婚一說？而目前安徽渦陽的警方已介入調查。

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