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國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「遭埋跑道」　真相遲到16年

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▲▼國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋在跑道下。（圖／翻攝自頭條新聞）

▲新晃一中操場拉起封鎖線，承辦人員忙進忙出，時隔16年案情真相大白。（圖／翻攝自頭條新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

湖南省新晃一中職員鄧世平2003年發現操場偷工減料，主動向政府機關檢舉，不料自此人間蒸發、音訊全無，消失整整16年。今年6月，警方在操場跑道下挖出一具男性遺體，證實鄧男遭人殺害埋屍，而且涉案者包括時任黃姓校長、工程承包商、當地公安。法院30日判決出爐，協助包庇的10名公職人員分別被判7至15年徒刑。

兒子鄧藍冰悲痛地說，父親是湖南新晃一中的後勤教師，失蹤前正在負責學校操場的整修案，但因為工程品質太差，他遲遲不肯簽字，沒想到2003年1月22日出門去學校後，就再也沒有回來。

鄧藍冰回憶，父親工作上特別認真，那陣子寒假還常常到校加班，沒想到有一天人突然不知去向，一家人都覺得奇怪，「我們曾到學校、當地公安機關、檢察院等單位多次求助，都沒有獲得父親的消息。一位熱心的警官說，他幾十年生涯裡，第一次遇到這樣難破的案子…

▲▼國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋在跑道下。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲現場出動怪手，果真挖出一具男性遺體。（圖／翻攝自澎湃新聞）

鄧藍冰說，隨著日子一天天過去，開始有各式各樣的傳言，「還有人說我父親捲款潛逃了，但我不相信。16年來，我們歷經一次次希望和失望，父親的失蹤似乎變成一樁陳年舊案，逐漸被世人遺忘，但我一天都沒忘記過，因為我們全家人一直都盼望，有那麼一天，他會風塵僕僕地推門而入，說一聲：我回來了！」

今年4月，新晃警方破獲以杜姓男子為首的犯罪集團，其中有人供出這起案子，聲稱首腦杜少平就是當年的施工負責人，不僅殺害了鄧世平，還將人埋在操場跑道下。警方起初半信半疑，但在幾名嫌犯的指認和帶領下，果真挖出鄧世平的遺體。

法院審理查明，2003年1月22日，承包商負責人杜少平、羅光忠在新晃一中工程辦公室殺害鄧世平，當晚就將人埋進操場土坑內。隔天，杜安排羅指揮堆土機將土坑填平。

數天後，家屬向新晃公安局報案，杜少平透過舅舅、時任校長的黃炳松，找上新晃侗族自治縣公安局時任政委楊軍，透過關係包庇罪行，又多方請託、拉攏當地公安，故意干擾、誤導及阻撓案件調查。

當時公安局專案小組及數名警員明知杜涉有重嫌，但故意延遲送檢證據，也未按上級要求清查可能埋屍地點，甚至隱瞞重要證據和線索，將案件定調為失蹤，不予立案。

▲▼國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「遭埋跑道」　真相遲到16年。（圖／靖州法院）

▲庭審現場。（圖／靖州法院）

靖州苗族侗族自治縣人民法院30日公開宣判，主嫌新晃一中前校長黃炳松、公安局前政委楊軍依徇私枉法罪判處有期徒刑15年；公安局前偵查員、法醫鄧水生判處有期徒刑14年。

其次是，新晃公安局前副局長劉洪波、刑事警察大隊前副大隊長陳守細、前大隊長曹日銓、前偵查員陳領、新晃一中辦公室主任楊榮安分別判處10年到13年不等刑期；公安局前副局長楊學文、公安局前局長蔣愛國，以怠忽職守罪分別判除9年、7年徒刑。

至於埋屍殺人的杜少平、羅光忠，另案審理。

▼新晃警方公布杜姓首腦個人資訊。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋在跑道下。（圖／翻攝自微博）

▼新晃一中前校長黃炳松。（圖／翻攝自微博）

▲▼國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋在跑道下。（圖／翻攝自微博）

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