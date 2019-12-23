客人揚言「給差評」！外送員失理智舉刀怒刺...驚悚畫面曝

▲外送小哥與店員起衝突，一言不合拿刀狂刺。 （圖／翻攝自梨視頻）

圖文／周刊王

懶人經濟發達，許多人常因不想出門使用外送平台的服務，但這同時也衍生出不少社會問題。大陸武漢近日就發生一起殺人事件，一名外送員疑似不滿店員給「差評」，竟然失去理智持刀狂捅對方，導致該店員當場一命嗚呼，一旁的路人看到後也全嚇傻。

綜合陸媒報導，22日下午2點半左右，一名32歲的外送員在武漢南湖佰港城商場與店員發生衝突，據了解，外送員會如此失去理智，全是因為與店員起了口角，店員嚷嚷著要給差評，豈料此舉引發外送員不滿，下秒拿出小刀刺向對方。

從影片可見，外送員刺倒店員後竟在一旁冷靜地把玩凶器，相當冷血，而該名被捅的店員則是倒在商品堆中，一動也不動，事後送往醫院急救為時已晚，宣告死亡；警方接獲通報趕往現場，最後也將外送員制服。

▲大批警方合力壓制陳男。（圖／翻攝自微博）

看到這起事件，不少網友紛紛認為出門在外應該互相體諒，「什麼行業都應該互相尊重，相互理解，有些事情是相互的」、「太衝動了吧，衝動是魔鬼不知道嗎，當心情難以平復的時候先壓制幾分鐘」、「從來不給差評，即使外賣員遲到了，每一個行業都不容易，我認為出現一些狀況也是外賣員所不願意看到的。每次收到快遞或外賣，我都會說聲“謝謝”，他們也需要被尊重。」

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