「怪招金句」連發！韓國瑜是非典型政治人物　學者：蔡英文倒八輩子楣

▲碰上韓國瑜一堆「怪招金句」，學者直言蔡英文倒了八輩子的楣。（合成圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

距離2020總統大選只剩下11天，三組候選人日前也進行公開辯論會。文化大學新聞系主任胡幼偉昨（30）日表示，國民黨總統參選人韓國瑜是非典型的政治人物，直言總統蔡英文碰到韓國瑜，「算是倒了八輩子楣了！」

胡幼偉表示，韓國瑜一路走來，曾有人說國民黨沒有大力幫他輔選，但胡幼偉卻不這樣認為。他表示，雖然一開始黨沒有看重韓國瑜，但韓贏下市長選舉後，黨內的「知識藍」和「經濟藍」開始納悶，不知道韓流怎麼那麼強，為什麼老韓那麼有人氣？

▲韓國瑜是非典型政治人物。（圖∕黃耀徵攝）

胡幼偉直言，當韓國瑜通過黨內初選，正式參選總統後，國民黨不幫韓也不行了，「幫他，就是在幫自己。」他認為韓國瑜有政治票房，國民黨要再站起來，一定要靠韓國瑜，「國民黨是要幫他，卻不知道要怎麼跟他配合！」

胡幼偉認為，因為韓國瑜太靈活，讓人不知道他在想什麼，也無法預測他的下一步。「不外聘一個公關公司做競選總部，而他每天行程又超滿，他每天有一大堆他自己要見的人或要做的事，黨裡高層要跟他商量事情，都不一定挪得出時間。」所以黨裡面一直在「研究」韓國瑜，卻不懂他的心思意念，最後做出決定：由他去自由發揮吧！我們都採取被動，看他想怎樣，我們再來全力配合他吧！

「不是誰幫不幫他的問題；而是，從頭到尾，這就是他一個人的選戰！」胡幼偉說，韓國瑜一個人站在舞台上又說又唱，還能表演瑜珈怪動作，「從吳敦義到博恩，都拿他沒輒，都被他打敗了！」

至於民進黨，胡幼偉認為他們對韓國瑜也感到相當納悶，「天外飛來一個怪胎，打不死，也趕不走！民進黨跟蔡英文碰到他，算是倒了八輩子楣了！」

▲胡幼偉臉書全文。（圖／Hu’s Perspectives臉書）

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