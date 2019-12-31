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《反滲透法》過關　台企聯李政宏三點沉痛呼籲：執法請慎重

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▲▼大陸全國台企聯總會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯總會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

民進黨立委今挾多數優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，多次疾呼反對修法的大陸全國台企聯會長李政宏，代表台企聯提出三點沉痛呼籲，他希望政府單位執法時必須慎重，不要引起兩岸交流的恐慌，同時台企聯也會幫助台商朋友，免於受到不公平待遇。

李政宏在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「我代表台企聯對反滲透法通過，表示失望」。他認為，身為一個執政黨，應該多傾聽民意，特別針對如此重大法案，沒有詢問過台胞台商的意見，只憑自己本身政黨的需求、為了選票，急就章的通過。

▲▼立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議 民進黨表決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議 民進黨表決。（圖／記者屠惠剛攝）

因此，李政宏也提出三點沉痛呼籲，首先「第一個表示非常遺憾，因為有這麼多人提出反對，卻還是於今天表決通過。」第二，他呼籲台灣政府相關單位，「執法時候要慎重，不要引起兩岸交流中，廣大群體的恐慌。」

第三，李政宏繼續強調，兩岸仍要和平相處，才是彼此問題最佳的解決之道，如何在這既有的背景下共同合作，走下一哩路，需要兩岸密切考量。

針對記者提問，台商圈內是否有防範計畫，李政宏先苦笑反問「到底要怎麼防範？」他接著說，距離台灣大選時間已非常接近，台商們希望民進黨政府，不應在此時機操作敏感議題，也請台商朋友們多加留意，不要做出不必要的舉動。

李政宏強調，台企聯本著服務台商、台胞的宗旨，歡迎大家提出需要幫忙的地方，台企聯也會持續發出呼籲，設法與台灣執政者溝通，確保兩岸和平。

面對民進黨強推反滲透法上路，上海台協常務副會長、高朋律師事務所合夥律師蔡世明稍早受訪時表示，昨（30日）上海台協舉辦年度活動，不少台商對定義模糊的反滲透法提出疑問，他建議，因為反滲透法性質不能溯及既往，在今天通過之後的1月1號到1月11號期間，台商只要不在返台時高調表態、登台助選和進行捐政治獻金等妨害選舉，違反規定的行為，應不至於一返鄉投票，就接到傳喚。

蔡世明也呼籲大陸踴躍站出來投票，用這種類似「準公投」的形式，讓民進黨的行政、立法雙雙下架。「因為他是完全執政才會做出這麼離譜的事情。」

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。根據法案內容，若接受境外勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，和破壞台灣主權等「違法行為」，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。

另有江蘇台商擔憂，此舉可能造成寒蟬效應，未來兩岸交流包含經貿、文化等都會受到影響，他更擔心台商因此被貼上與「滲透來源」接觸，是「中共代理人」的標籤，而模糊自身應有的權益。

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