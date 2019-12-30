　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LG冰箱裡能種菜！家庭「室內菜圃」超專業　4口人都夠吃

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LG室內園藝設備系統。（圖／LG提供）

▲LG將在CES發表室內園藝設備系統。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

趕在美國拉斯維加斯CES（消費性電子展）開展前夕，南韓家電品牌LG宣佈即將發表旗下室內園藝設備的消息，這是該品牌首度涉足室內園藝運動的新系列，針對歐美日漸蓬勃的「自家農場」市場佈局，強調直立式室內園藝設備採用先進光照、溫度以及供水控制系統，只是外表可能不太「園藝」，事實上它就像是台電子冰箱。

日漸極端的氣候與越來越重視飲食產地的風潮興起，許多居家與家電業者，也紛紛將市場看向「自耕種」的趨勢進行佈局，LG推出的這款室內園藝設備系統，號稱能容納 24 個多合一種籽組合套裝，足夠讓一個四口之家享受夠分量的自耕食材。

▲LG室內園藝設備系統。（圖／LG提供）

業者表示，透過靈活的模組，能精確依照每日氣溫變化，調節隔離箱內的溫度，藉此複製最佳室外條件，而LED 燈、強制空氣循環系統與虹吸式水量管理機制，能使種籽更快速的成長，且能夠根據不同植物所需，平均且精確地分配水量。這項核心技術能夠防止藻類生長並抑制難聞氣味，打造乾淨衛生的環境，讓天然草本以及葉菜類植物能夠安全生長。

此外，套組還能跟智慧型手機連線，透過專屬應用程式進行管理並監控作物，並在生長過程中提供實用的逐步指南。別擔心要選擇什麼菜色，LG會提供多合一種籽組合套裝，內含種籽、泥炭土以及肥料，最先推出的種籽組合套裝將涵蓋20項不同品種，包含蘿蔓及其他類型的萵苣、芝麻菜、菊苣和羅勒。

▲LG室內園藝設備系統。（圖／LG提供）

此款室內園藝設備系統將會在CES於美國拉斯維加斯2020／1／7開展時對外公開，或許它對某些對室內園藝抱持浪滿想法的人，外觀可能會有點「過於現代」，但針對「可以種出菜又可以真正吃」的精準目的族群，或許是個新型態的家電選擇，目前上市日期與售價未定。

ET快訊
竹科女酒後被撲倒！　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了
韓國瑜辯論提「處男」...恬娃氣炸：那我就處女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LG冰箱裡能種菜！家庭「室內菜圃」超專業　4口人都夠吃

過年前趕入厝　殘留甲醛超困擾！選對空氣清淨機還你安心好空氣

三星S系列新機傳出三種螢幕尺寸！　螢幕更新率挑戰120Hz　且能自動切換

三星Galaxy Tab S6 LTE一月中上市　建議售價26,990元

Apple春季發表會何時辦？3C達人：3/24機率大、手機/平板/服務一起上

格力電器總裁董明珠霸氣宣布送3萬支手機給消費者　但外界納悶2017款舊機還有人要嗎？

宏達電協助舉辦《2019電競大專盃》　首度納入VR示範競賽

iPhone SE 2渲染圖再曝光　iPhone 4身形配上iPhone 8鏡頭

Netflix公布台會員「最愛看」排行　話題影集《AV帝王》僅排第二

三星Galaxy S11現身藍牙SIG認證網站　證實推出雙卡雙待！

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

LG冰箱裡能種菜！家庭「室內菜圃」超專業　4口人都夠吃

過年前趕入厝　殘留甲醛超困擾！選對空氣清淨機還你安心好空氣

三星S系列新機傳出三種螢幕尺寸！　螢幕更新率挑戰120Hz　且能自動切換

三星Galaxy Tab S6 LTE一月中上市　建議售價26,990元

Apple春季發表會何時辦？3C達人：3/24機率大、手機/平板/服務一起上

格力電器總裁董明珠霸氣宣布送3萬支手機給消費者　但外界納悶2017款舊機還有人要嗎？

宏達電協助舉辦《2019電競大專盃》　首度納入VR示範競賽

iPhone SE 2渲染圖再曝光　iPhone 4身形配上iPhone 8鏡頭

Netflix公布台會員「最愛看」排行　話題影集《AV帝王》僅排第二

三星Galaxy S11現身藍牙SIG認證網站　證實推出雙卡雙待！

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？　一聽出生年月「根本同齡」筷子停住了

台北車展／賓利第3代Flying Spur開價1420萬起！最速休旅同台演出

華映員工薪資欠款有解　股臨會通過處分土地、廠房

被風吹進冰川！滑雪場「禁用塑膠製品」　義大利搶下歐洲第一例

露牙打呼到忘我！　酣睡汪「被自己嚇醒」憨呆表情超爆笑

美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

MBC演技大賞新人獎《偶然發現的一天》全包了！主演3人都得獎

西藏空域封鎖20分鐘！　網推測：太原試射靶彈西藏攔截

3C家電熱門新聞

iPhone SE 2渲染圖再曝光

AirPods Pro今下訂、農曆年前就到家

Netflix公布台會員「最愛看」排行

趁年末搶電信手機折扣

Google Pixel 4a渲染圖曝光！3.5mm耳機孔插槽回歸

格力總裁董明珠喊送3萬支手機給消費者　外界納悶舊機還有人要嗎？

2020年社群媒體五大變革

三星Galaxy S11現身藍牙SIG認證網站　證實推出雙卡雙待！

近十年最重要安卓手機回顧　三星佔掉近一半席次

用「金小萬」煲湯！釋放更多營養

iPhone換電池優惠再一發

三星S系列新機傳出三種螢幕尺寸！

外媒建議Android手機內一定要載的5款App

新一代iPad Pro外觀曝光！搭載三顆鏡頭　預計明年3月推出

更多熱門

相關新聞

美國半導體廠安森美將在CES展現物聯網技術

美國半導體廠安森美將在CES展現物聯網技術

國際消費電子展CES即將在明年1月7日至10日於美國拉斯維加斯登場，美國半導體廠安森美（ON Semiconductor）將在CES 2020展示應用於智慧家庭、聯接的建築和個人物聯網（IoT）的各種創新技術。

本田創新穿戴裝置可減輕技師負擔

本田創新穿戴裝置可減輕技師負擔

鈺創推最小AI鏡頭控制IC　CES亮相

鈺創推最小AI鏡頭控制IC　CES亮相

LG名譽會長具滋暻辭　享耆壽94歲

LG名譽會長具滋暻辭　享耆壽94歲

蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

關鍵字：

LGCES消費性電子展室內園藝設備

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓國瑜被爆疑在辯論會上「脫鞋搓腳」

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面