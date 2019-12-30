LG冰箱裡能種菜！家庭「室內菜圃」超專業　4口人都夠吃

▲LG將在CES發表室內園藝設備系統。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

趕在美國拉斯維加斯CES（消費性電子展）開展前夕，南韓家電品牌LG宣佈即將發表旗下室內園藝設備的消息，這是該品牌首度涉足室內園藝運動的新系列，針對歐美日漸蓬勃的「自家農場」市場佈局，強調直立式室內園藝設備採用先進光照、溫度以及供水控制系統，只是外表可能不太「園藝」，事實上它就像是台電子冰箱。

日漸極端的氣候與越來越重視飲食產地的風潮興起，許多居家與家電業者，也紛紛將市場看向「自耕種」的趨勢進行佈局，LG推出的這款室內園藝設備系統，號稱能容納 24 個多合一種籽組合套裝，足夠讓一個四口之家享受夠分量的自耕食材。

業者表示，透過靈活的模組，能精確依照每日氣溫變化，調節隔離箱內的溫度，藉此複製最佳室外條件，而LED 燈、強制空氣循環系統與虹吸式水量管理機制，能使種籽更快速的成長，且能夠根據不同植物所需，平均且精確地分配水量。這項核心技術能夠防止藻類生長並抑制難聞氣味，打造乾淨衛生的環境，讓天然草本以及葉菜類植物能夠安全生長。

此外，套組還能跟智慧型手機連線，透過專屬應用程式進行管理並監控作物，並在生長過程中提供實用的逐步指南。別擔心要選擇什麼菜色，LG會提供多合一種籽組合套裝，內含種籽、泥炭土以及肥料，最先推出的種籽組合套裝將涵蓋20項不同品種，包含蘿蔓及其他類型的萵苣、芝麻菜、菊苣和羅勒。

此款室內園藝設備系統將會在CES於美國拉斯維加斯2020／1／7開展時對外公開，或許它對某些對室內園藝抱持浪滿想法的人，外觀可能會有點「過於現代」，但針對「可以種出菜又可以真正吃」的精準目的族群，或許是個新型態的家電選擇，目前上市日期與售價未定。