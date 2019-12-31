LG預告2020 CES展　發表Ultra顯示器、gram系列新品

▲LG將在2020 CES展出顯示器、筆電新品。（圖／LG提供）

記者邱倢芯／台北報導

LG電子預告，將在2020年的消費電子展（CES）中，發表最新一代「Ultra」系列顯示器，UltraFine、UltraGear，以及UltraWide，三款新產品皆榮獲CES創新大獎。同時，LG也將CES展中推出LG gram 17、LG gram 15、LG gram 14為主打，並滿足最講究使用需求的消費者。

在顯示器方面，獲獎產品之一的32吋UltraFine Ergo 4K UHD顯示器為一款符合人體工學的創新解決方案，突顯差異化優勢。LG特有的Erog概念完美結合影像逼真度、活動支架的人體工學設計與USB-C One Cable解決方案三大關鍵要素，提供無可比擬的性能與舒適體驗，且無論家用或辦公，都能享有簡潔加倍的桌面配置。此款UltraFine 4K UHD顯示器傳承UltraFine系列出色畫質，呈現逼真細節、絕佳色彩重現與色彩準確度的高解析度影像。

LG Ergo顯示器

LG指出，Ergo顯示器特別為專業工作者和需要長時間坐在電腦前的人士量身訂製。以人體工學設計為本並融合先進技術的懸臂式支架可以靈活調整，讓使用者完美訂製專屬工作站。Ergo支架可以往外延伸或貼近牆壁擺放，亦能升高至齊平視線或降低至桌面，甚至可旋轉面向反方向，以便與同事分享資訊。因此Ergo顯示器能調整至最適合自己的高度、距離和角度，以獲得更加舒適和更長時間的使用者體驗

而裝置中的USB-C One Cable解決方案透過一條傳輸線，就能傳輸4K影像、快速資料傳輸並為筆記型電腦充電。LG Ergo更以立架夾式取代傳統的顯示器支架座，大幅騰出桌面空間，而專利一鍵上手安裝系統則使顯示器的設置變得簡單快捷。

LG UltraGear專業電競顯示器進一步擴充產品陣容，主打順暢極速與一流畫質等領先優勢。LG的遊戲顯示器以首款1毫秒反應時間 (GTG灰階到灰階) 的奈米IPS顯示器展示全新電競螢幕的絕佳性能，為高速表現與絢麗視覺效果奠定全新標準。

▼Ergo顯示器特別為專業工作者和需要長時間坐在電腦前的人士量身訂製。（圖／LG提供）

為強化玩家的沉浸體驗，UltraGear 34GN850與38GN950搭配大型1ms奈米IPS顯示面板，畫面更新率高達160Hz。型號38GN95經VESA DisplayHDR 600認證，型號34GN850則為VESA DisplayHDR 400認證，帶來極致的遊戲體驗。兩款新產品皆搭配升級版支架，不只外型時尚，更加堅固耐用。

38吋的UltraWide QHD+曲面顯示器。這款解析度為3,840 x 1,600的曲面顯示器，不僅擁有1ms奈米IPS顯示面板與144Hz畫面更新率，也搭載了「NVIDIA G-SYNC」相容認證。

透過Thunderbolt 3連接埠，此款顯示器可以與任何工作站搭配使用。此外，LG全新UltraWide的螢幕是傳統16 : 9 Full HD(1,920 x 1,080)顯示螢幕的三倍，為同時撰寫程式、編輯和檢視所有內容提供足夠空間。更重要的是，奈米IPS顯示器覆蓋高達98%的DCI P3色彩空間，提供令人驚豔的自然逼真影像。這款經VESA DisplayHDR 600認證的38吋超大顯示器也能實現真正的動態HDR體驗。

gram筆電

而在gram筆電方面，全新gram系列主要搭載Iris Plus顯示晶片以及高達24 GB雙通道DDR4記憶體的第十代Intel Core處理器。LG將前一代型號的顯示處理能力升級兩倍效能，使內容創作者得以隨時隨地享受編輯4K影片的速度與能力，而內建Iris Plus所帶來的遊戲流暢度也將令用戶為之驚艷。

▼LG全新gram系列主要搭載Iris Plus顯示晶片以及高達24 GB雙通道DDR4記憶體的第十代Intel Core處理器。（圖／LG提供）

LG gram 17和LG gram 15配備更大容量的80Wh電池，即使不插電仍能持續數小時的操作時間，讓使用者無需犧牲其便攜性。全新LG grams配備Wi-Fi 6，能確保更佳的無線連網能力、更高的效率與更低的耗電量。新款LG grams具備Mega冷卻系統，讓裝置在各種使用情況下依舊維持涼爽安靜的運作。

LG旗艦款gram 17擁有更加寬廣的17吋(2560x1600)高解析度 IPS 顯示螢幕 呈現高度細膩影像，色彩精準不失真。LG gram 17的16:10顯示螢幕為編輯影片、照片和文件提供更多工作空間。

2020年重新設計的的全新產品將注入更多功能與極簡設計，打造俐落流線的極致外型。新款 LG gram 15和LG gram 14承襲品牌傳統，提供長效使用時間，可減少充電次數，便利性更加提升。LG輕薄的筆記型電腦在14吋機身中容納15吋顯示螢幕，並在專為13.3吋電腦設計的機身中置入14吋螢幕，從而躋升業界指標。