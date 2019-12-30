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北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

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記者張君豪／台北報導

今年11月間媒體披露，前台北畜產公司前總經理楊嘉仁卸任後被貶去掃廁所，30日又爆發被黑道恐嚇；台北市警方證實楊嘉仁26日下午在萬華區環河南路二段畜產公司旁停車場遭4名黑衣男攔下，要求他不要在公司亂講話，否則「我知道你住哪裡！」楊事後到轄區派出所備案，27日正式向萬華警分局報案提告妨害自由，目前警方正根據監視器影像循線追兇。

▲▼台北市畜產公司前任總經理楊嘉仁遭4黑衣人包圍巴頭恐嚇。（圖／東森新聞）

▲台北市畜產公司前任總經理楊嘉仁遭4黑衣人包圍巴頭恐嚇。（圖／東森新聞）

萬華警方證實，楊嘉仁在26日傍晚準備離開環河南路2段的畜產公司，他準備到旁邊車棚牽機車時遭到4名黑衣人包圍，其中一人還嗆他：「你就是楊嘉仁喔？」緊接著就朝他頭部揮拳，所幸楊嘉仁當時準備騎車有戴安全帽，並未受傷。

隨後4名黑衣人前後包圍他不讓他離開，並警告他不要在公司亂講話，雖然當時有民眾經過但嚇得不敢靠近，對方甚至恐嚇：「你不要在亂假話，我知道你家住哪裡！我會去找你！」直到當時萬華華江派出所警員騎車巡邏經過，4人才慢慢離開。

萬華警方表示：當天楊嘉仁僅到轄區華江派出所備案，直到隔天27日才正式向萬華警方報案提告對方涉嫌恐嚇，警方調閱監視器發現，黑衣人開車來到畜產公司附近，然後下車守候楊嘉仁，顯然犯案早有預謀，目前已經鎖定車號尋車追人，有信心在短期內逮到這批涉嫌恐嚇動手的黑衣人到案說明。

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