慟！割陰分屍「仍缺關鍵一塊」未還全屍　兇嫌家浴室排水管驗出死者血跡

▲分屍魔林國平7日下午冷靜搬運屍塊、過程還抽菸徘徊相當冷靜。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

萬華區男子林國平殺害肢解馬來西亞女華僑命案，警方事後在林男位於萬華富民路租屋處查扣一把小型的殺牛刀，鑑識人員勘驗發現這把殺牛刀與鄧女屍塊肢解切割痕吻合，但經送鑑後卻無血跡反應，檢警目前無法確認牛刀是否為命案兇刀；另外，鑑識人員在林男租屋處浴室內排水孔發現血跡反應，採證送驗後確定血液樣本與鄧女吻合，成為林男涉案鐵證。

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平棄屍後被基隆某便利商店監視器拍下最後身影。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方13日早上則是派人重回基隆棄屍現場，警員發動二度搜山並步行攀爬產業道路邊坡，從上次屍塊丟棄地點為熱區中心，方圓內重新仔細搜索，據瞭解檢警勘驗鄧女屍塊後，鄧女遺體仍無法完整拼湊「少了關鍵的一塊」，因此二度搜山，但迄今仍未有收穫。

專案小組11日中午到基隆山區產業道路順利找到被林嫌丟棄的鄧女遺體，總數量為5塊以塑膠袋、被單層層包裹，並在其中一個塑膠袋內找到鄧女證件、衣物，讓警方得以迅速確定遺體身分。

【其他新聞】

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」 租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀



► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案 迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►獨／明道胞兄勒斃妻兒後自盡 手機電量滿格未鎖「與友人對話」曝

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！