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割陰分屍魔高智商、超淡定！棄手機斷行蹤「裝死」　假好心回警：幫找人　

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▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平目前下落不明，萬華警方提供照片讓民眾指認提供線索。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平犯案手法老練企圖與警鬥智，警方提照片供民眾指認。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有強盜竊盜等多項前科的45歲男子林國平於2018年才假釋出獄，居住在萬華區富民路出租套房，恰巧從馬來西亞來台工作鄧永恩（翻譯名、25歲）也承租在該處林嫌對面套房，殺人分屍案發生前，鄧女租屋處浴室水管堵塞、導致鄧女無法洗澡、鄧女向房東反映但因房東當時在南部無法處理，林男曾問鄧女「要不要來我家洗澡？」警研判因此發生脅持鄧女求歡遭拒後，林男殺人分屍慘案。

▲▼割陰分屍魔15年前曾犯下搶案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲割陰分屍魔林國平15年前曾在基隆犯下搶案入室洗劫母女。（圖／記者張君豪翻攝）

根據萬華警方調查，林國平2018年才假釋出獄，6日上午11點後鄧女未到台北車站任職的拉麵店上班後，經公司同事打電話連絡不尚，當晚住在同一屋內的表哥立即打電話報警請求協尋，警方雖然8日上午立即前往查訪，但是後警方發現，泯滅人性的林男可能在7日當天就殺害林女，他當天頻繁出入家門可能已著手在浴室內分屍並放血。

▲林國平分屍候選擇從樓頂曬衣間後方窗戶攀爬逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林國平分屍候選擇從樓頂曬衣間後方窗戶攀爬逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

7日上午，林姓男子特別騎機車到毫無地緣關係新北市中和區，找某車行租賃一輛納智捷白色7人座休旅車當作運屍工具，林男把車開回萬華後，轄區東園所警員上門查訪，雖然警員刻意多次提及鄧女詢問下落，想藉此觀察林男反應，但林男態度相當冷靜表示：「對鄧女有印象，但最近沒看到她，會願意配合警方調查，」甚至還假裝關心的說，「如果有找到人，可以通知我們讓我放心！」

警員離開後，林男立刻著手搬走裝有屍塊的塑膠袋、紙箱攀爬到後棟大樓下樓開車運屍，林嫌7日中午棄屍後，曾短暫打電話向住在基隆老家的雙親聯絡，並未吐露自己殺人分屍案情，僅向母親表示自己：「最近生活過的很不順，很想死！」林男透過手機向家中父母表達尋短念頭後，8日凌晨還曾到基隆七堵的便利商店購買飲食被監視器拍下。

林嫌8日返回租屋處休息時，當天早上二度遇到東園所警員上門查訪，林男仍繼續假裝關心，但心裡研判殺人分屍案快要曝光，警方離開後，他立即開車到中和租車處歸還，並在路上丟棄自己手機企圖誤導警方辦案，他連當初去租車時騎乘的機車，都留在新北市中和區車行旁邊未騎走。

由於林男犯案後僅有撥電話給家人，加上還車後丟棄手機人間蒸發，警方分析林男2005年9月涉嫌在基隆犯下入侵民宅強綑母女洗劫案後，也是丟棄手機逃逸到台北市南港區，並利用化名找當地屋主打算租屋躲藏避風頭，所幸遭警方掌握線索，趁他疲憊在南港區某網咖休息時攻堅逮人。

專案小組透露，林國平犯案手段冷靜，會仔細思考和選擇逃逸動線，加上棄置原有手機和交通工具，顯示有預謀設計逃亡路線，警方據此研判林男這次也大費周章故佈疑陣，應不會激烈衝動尋短，目前正調閱監視器全力緝凶。

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