前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

▲台北市畜產公司前任總經理楊嘉仁遭4黑衣人包圍、巴頭恐嚇。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

台北市畜產公司前任總經理楊嘉仁因涉弊案遭拔官，不僅職等連降4級，還被貶去掃廁所、洗地板、刷油漆，引發職場霸凌爭議。不料26日楊嘉仁再爆遭恐嚇，當天楊嘉仁下班後從公司停車場正準備騎車返家，但這時卻突然出現4名黑衣男子將其包圍，甚至還有人出手狠巴楊頭部，威脅「不要在公司亂講話」，直到巡邏員警走近，4人才匆忙離開現場。目前楊嘉仁已於27日報案，確切案情、動機正在偵辦釐清中。

楊嘉仁2018年中到職，但任內因捲入羽毛清運弊案，遭控背信、圖利廠商，因此主動請辭總經理一職，但經過調查，楊最後獲不起訴處分；不料事後台北市長柯文哲愛將姚量議回鍋台北畜產運銷公司總經理一職，楊嘉仁因此遭到拔官，從總座被連貶4級，降為一般專員，不只薪水遭大砍，還被派去負責掃廁所、洗地板、刷油漆等，引爆職場霸凌疑雲。

面對畜產公司爭議，日前柯文哲受訪時還表示，「不是說總經理就不能掃廁所啊，我們有時候也會幫忙掃。」董事長葉文忠則說，當時因為清潔人員請長假，因此才會調動楊嘉仁，但事後因觀感不佳，已不再委由楊掃廁所；葉文忠強調，當時楊嘉仁是自己請辭，並非遭到拔官。

如今霸凌爭議才剛過一個月，楊嘉仁又再爆遭黑衣人包圍恐嚇，監視器畫面拍下，楊26日下班時走到公司停車場，戴上安全帽準備騎車返家，不料這時卻突然有4名黑衣人圍上，其中一人還伸手猛力朝楊的頭巴下，同時厲聲說出「在公司不要亂講話」、「我知道你家在哪」等語，恐嚇意味相當濃厚；4人直到發現巡邏員警走近，這才警覺地離開現場，留下錯愕的楊嘉仁。

楊事後返家與家人討論，已於27日前往警局備案，同時也將此事回報公司董事長、總經理。目前警方已經介入調查，後續將傳喚楊嘉仁製作筆錄，並全力追查4名黑衣人到案說明，釐清案情。

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