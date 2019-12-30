已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新歡

▲已婚工程師透過交友軟體與嫩妹交往，還用手機錄下性愛過程。（示意圖／123RF）



記者柯振中／高雄報導

高雄一名已婚的沈姓工程師早前透過網路交友軟體認識14歲的國中嫩妹，雙方進而發展成男女朋友關係，2人在交往時發生性關係，且用手機錄下過程，分手後沈男想要「再來一次」，遭到拒絕後，竟將恩愛的影片、照片傳給嫩妹的新歡。高雄地院審理後，依照引誘使未滿18歲之人製造猥褻行為之電子訊號罪等罪，判處沈男8年4個月徒刑。

判決書指出，沈男102年間透過交友軟體認識這名嫩妹，隨後發展成男女朋友關係，102年10月開始到103年1月之間，沈男共帶著對方到台南、嘉義的飯店與國小廁所發生關係，並錄下過程。

2人104年分手後，沈男不滿嫩妹交了新男朋友，因此以裸照、性愛影片當作威脅，向對方要求「再來一次」，遭到對方拒絕後，沈男竟將裸照與性愛影片傳給嫩妹的新男友。

▼沈男分手後求愛不成，竟將嫩妹的裸照傳給她的新男友。（示意圖／123RF）



除了這起案件，沈男107年又透過網路交友軟體，再度認識一名13歲的國中嫩妹，雙方發展成男女朋友關係，隨後與對方在高雄市的套房、旅館等地發生關係，且又錄下性愛畫面。

第二名嫩妹今年向沈男提出分手，拒絕再傳裸照給對方，沒想到竟遭威脅「我握有裸照」，因此無奈告知校方，才讓沈男的行為被揭發。

高雄地院審理後判定，沈男一共將狼爪伸向2名嫩妹，也承認犯行，但未與對方達成和解，且行徑相當惡劣，因此依對14歲以上未滿16歲女子性交罪、製造未滿18歲之人為性行為之電子訊號罪、誘使未滿18歲之人製造猥褻行為之電子訊號罪等罪名，判處8年4個月有期徒刑。

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