女大生「恐雨症」宿舍點蠟燭蠶絲被起火　政大：學生承諾不再用

▲政大女宿舍日前因女大生點蠟燭造成火警。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者許展溢、洪巧藍／台北報導

政治大學女宿舍28日發生火警，事後一名女大生在臉書發文向大家抱歉說明，自己因患有嚴重的「恐雨症」，雨季期間有常點蠟燭，讓自己平穩下來的習慣，當天因太累睡著造成蠟燭火苗延燒到周邊物品。政大表示，該生已承諾「不會再使用蠟燭」，將持續請輔導員多關懷。

女大生非常抱歉的在臉書上指出，驚擾宿舍各位同學，但此火警是因為自己有嚴重恐雨症，不小心點了蠟燭又睡著造成。她也說，還好當時有煙霧檢測，引發火警警器有鈴響，一覺起來聽到鈴響，讓他注意到蠟燭火苗，看到小桌面地板局部都是火，發現蠶絲被也有點在起火，隨手拿起毯子以大面積阻絕給氧的方式滅火，還好最後火勢順利撲滅，並強調非常抱歉造成大家驚慌。

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政大表示，確認後火警是28日晚上8點發生，目前女學生身體無大礙，宿舍其他學生安全無虞。而當晚校方即派員前往關心並安撫該名女學生狀況，女學生也承諾「不會再使用蠟燭」。政大指出，接下來校方將持續請宿舍輔導員多關懷該名學生並持續追蹤其狀況。也將在明天組務會議上，請宿舍輔導員加強宣導宿舍安全，並呼籲同學禁止在宿舍使用明火。

▲女大生為點蠟燭造成火警在臉書向大家抱歉。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



書田診所精神科醫師施佳佐表示，恐雨症屬於特定畏懼症的其中一種，比較常見的包含懼血、懼高，對下雨的恐懼則比較少見。此類患者當遭遇特殊事物、環境可能會有焦慮、失眠，甚至頭暈、血壓不穩、心悸、拉肚子等自律神經失調症狀。

施佳佐分析，畏懼症的發生原因包含過往經驗引發不愉快情緒，也可能是血清素、多巴胺等腦中的內分泌出現不平衡影響。主要的治療方式包含藥物、認知行為心理治療訓練等。施佳佐解釋，以認知行為治療可分為「逐步減敏法」找到其他的正向因素來抵銷畏懼情境中的負面情緒，但正向因素也應該考量所處環境，避免造成相關危險；另也有「洪水猛獸法」在專業人士的陪伴之下，面對情境並且逐漸克服。

施佳佐表示，畏懼症並非一定要接受治療，就像害怕血的人可以盡量避免接觸，但若害怕的事物容易且嚴重影響到日常生活，還是建議應該尋求專業醫師協助。