師生戀差39歲！教授槍殺「女大生戀人」分屍塞包　塑膠袋裹「殘缺斷腿」現河中

Leading Russian military historian Oleg Sokolov (pictured), 63, has confessed to stabbing and ... https://t.co/V3oOIidOi4 via @MailOnline — Jukka Mäntyvaara (@JukkaMantyvaara) December 29, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯一名軍事歷史學家奧列格（Oleg Sokolov）先前大談師生戀，但他卻在一場派對中，殺死24歲的正妹女大生戀人安娜史塔西亞（Anastasia Yeschenko），在將其屍體肢解過後，將沾滿血的頭放在家中，剩下的殘肢則分別塞在包包或事丟入河中，而在事發9周之後，安娜史塔西亞失蹤的「斷腿」，終於在聖彼得堡的一條河裡被發現。

綜合外媒報導，63歲的奧列格在彼德堡大學任教，並與學生安娜史塔西亞相戀，但他卻在一次的派對當中，於自家的豪華公寓裡槍殺了戀人，隨後將屍體鎖在儲藏室裡，一臉沒事的回到派對裡繼續歡樂。

11月9日時，奧列格被從從莫伊卡河救起，但警方卻意外地發現，這名老先生身後的背包內竟然藏有2隻人類手臂跟一支手槍，循線追查過後，更在他的公寓裡發現一個被斬首的頭顱跟沾了血的鋸子，這才將這起命案破獲。儘管安娜史塔西亞的殘肢大部分都被尋獲，但她的腿仍然處於失蹤的狀態，更被認為已經丟進河裡找不到了。

就在事發9周之後，最新消息指出，安娜史塔西亞的斷腿被裝在一個塑膠袋中，在莫伊卡河、靠近尤蘇波夫宮的地方被發現。奧列格在被捕後表示，希望自己能夠受到法律的制裁，更稱自己不在乎別人怎麼看他，他只在乎跟安娜史塔西亞所創造的回憶，而且兩人原本應該要結婚，已經在籌備婚禮了；據悉，他將面臨最高15年的監禁。