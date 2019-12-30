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空地玩耍遭撞飛！3歲童臉著地「鮮血狂噴」....送醫急救眼、嘴張不開了

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▲空地玩耍遭撞飛！3歲童臉著地「鮮血狂噴」....送醫急救眼、嘴張不開了。（圖／翻攝海峽都市報）

▲奶奶當時去上一下廁所，沒想到出來後，就看見孫子趴在地上狂哭。（圖／翻攝自海峽都市報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

福建省寧德市一名3歲男童小濤（化名）9日在外面玩耍時，突然遭一輛車給撞飛，隨後臉朝地摔下，導致枕骨、臉頰、鼻樑等多處骨折，被送醫時臉部非常臃腫，甚至連眼睛、嘴巴都已張不開。據悉，由於肇事車輛事後加速逃逸，警方立即立案展開調查。

據海峽都市報報導，小濤當時在一個專門停車的空地玩耍，沒想到卻不慎被來車給撞飛，所幸沒有被輾壓，不過他被送到醫院時，臉部有大面積擦傷，且右眼眶烏黑腫脹、完全睜不開，甚至鼻孔裡還有血跡，幾乎接近毀容，完全看不出來他原來的長相。

據悉，小濤的爸爸是聾啞人，而母親則患有精神疾病，所以他平時都是由奶奶和7歲的姐姐照顧。80歲的奶奶回憶，當天帶著小濤，在家附近的一間花卉公司倉庫門口的空地玩耍，隨後自己便去上一下廁所，沒想到短短的時間內孩子就出事，「他滿臉是血地趴在地上哭，我以為他摔倒了，趕緊抱起來，並叫家人趕快送到醫院。」

▲空地玩耍遭撞飛！3歲童臉著地「鮮血狂噴」....送醫急救眼、嘴張不開了。（圖／翻攝海峽都市報）

▲小濤當時玩耍的空地。

經周寧縣醫院檢查診斷，小濤枕骨、鼻樑骨以及臉頰骨多處骨折，初步判斷為車禍所造成。警方表示，因家屬報警的時間離案發已距離5個多小時，所以現場僅剩幾滴血跡，只能調閱附近路段的監視器畫面，隨後在一輛公車的行車記錄器中，發現一輛白色越野車有犯案嫌疑。

在經過3天2夜奮戰，警方終於順利將嫌疑人逮捕歸案。小濤奶奶表示，目前已接收到3.6萬多元（台幣約15.4萬元）愛心善款、1萬元（台幣約4.2萬元）的平安交通應急金，以及3萬元（台幣約12.8萬元）的肇事方賠款。據悉，小濤剛進醫院時，整個臉都是腫的，眼睛、嘴巴都張不開，甚至2、3天都沒辦法吃東西，不過現在已逐漸好轉，馬上可以出院了。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方已突破肇事者的心防，並將他逮捕歸案。

▲空地玩耍遭撞飛！3歲童臉著地「鮮血狂噴」....送醫急救眼、嘴張不開了。（圖／翻攝海峽都市報）

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