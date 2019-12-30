RCEP拚明年11月正式簽署！陸商務部：6月完成法律審核工作

▲大陸國務院總理李克強2019年11月4日在泰國曼谷出席第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

在30日召開的大陸全國商務工作會議上，商務部有關負責人介紹，RCEP《區域全面經濟夥伴關係協議》，有望明年11月正式簽署，各方要在明年6月前，完成對RCEP總體的法律審核工作。商務部國際司司長張少剛指出，目前各國的家，都是保持著一個月一次的頻率抓緊推進法律審核。

《央視新聞》客戶端指出，張少剛介紹，在完成雙邊談判和法律審核工作的基礎上，各個國家還需要履行簽約的國內審批程式，通常需要三到四個月的時間來完成。這樣各方有望在明年11月RCEP領導人會議上正式簽署該協議。

《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP），是由東南亞國家協會十國發起，由中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等與東協有自由貿易協定的六國共同參加，共計16個國家所構成的高級自由貿易協定。2019年11月4日談判完成，但印度中途退出。

即使RCEP有望明年簽署，但台灣加入機率不大。對此大陸國台辦發言人馬曉光坦言，是民進黨當局一手破壞了這樣的局面。他說，隨著RCEP的即將簽署和實施，民進黨破壞兩岸關係、損害台灣經濟的惡果會進一步顯現。

►RCEP簽署後台灣會沒戲？ 馬曉光：是民進黨破壞機遇

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！