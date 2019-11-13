RCEP簽署後台灣會沒戲？　馬曉光：是民進黨破壞機遇

▲大陸國務院總理李克強2019年11月4日，在泰國曼谷出席第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議。（圖／翻攝自《新華社》）

記者陳政錄／北京報導

大陸力推的RCEP有望明年簽署，但台灣加入機率不大。對此大陸國台辦發言人馬曉光坦言，是民進黨當局一手破壞了這樣的局面。他說，隨著RCEP的即將簽署和實施，民進黨破壞兩岸關係、損害台灣經濟的惡果會進一步顯現。

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）由東南亞國家協會十國發起，目前除印度表態不參加外，包括中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等與東協有自由貿易協定的5國東東協10國，已經完成談判。中國國家主席習近平曾在日前舉辦的「第二屆中國國際進口博覽會」上，表示相關談判已取得重大進展，陸方將積極推動協定完成簽署。

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

由於近年兩岸關係冰降，民進黨方面直言「台灣加入機率不大」，亦引發在野的國民黨抨擊。對此，馬曉光表示，2008年到2016年，兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上推動兩岸關係和平發展，在各方面都取得了豐碩成果。

他進一步說，在兩岸經濟共同發展與區域經濟合作進程相銜接的問題上，台灣方面曾經有過機遇，是民進黨當局一手破壞了這樣的局面。隨著RCEP的即將簽署和實施，民進黨破壞兩岸關係、損害台灣經濟的惡果會進一步顯現。

面對RCEP預計明年簽署協定，台灣經濟部長沈榮津曾表示，台灣與RCEP參與國貿易額已有七成為零關稅，其他項目亦可以透過產業轉型因應。