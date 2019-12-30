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活化香山陸橋空間　將設草坡溜滑梯、PU步道

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▲香山陸橋下環境改善工程，今(30)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲香山陸橋下環境改善工程，今(30)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為有效利用香山陸橋下閒置空間及增加社區居民的運動場所，新竹市政府投入700萬元經費，在香山陸橋下進行環境改善工程，並於今(30)日舉行開工典禮，新竹市副市長沈慧虹表示，市府改善香山陸橋下環境，要讓周遭居民有優質的休閒環境，預計將設置安全彈性地墊、PU材質步道與小朋友最愛的草坡溜滑梯，不只改善雜亂的橋下景觀，更一舉兩得美化環境與增加休閒空間，提供煥然一新的樣貌，造福周遭社區民眾。

新竹市政府工務處表示，香山陸橋下空間過去閒置長達20年，因為缺乏整理、成為治安死角，去年市府整建全新籃球場，讓附近居民使用，這次將再升級整建，新增PU步道、草坡溜滑梯，打造特色景觀，提供當地人休憩空間，預計明年(109)中完工。

沈慧虹說，營造休憩與美感兼具的運動環境，一直是市府積極努力的目標，利用本次工程，活化利用香山陸橋下雜亂的閒置空間，鋪設安全與彈性兼具的地坪、小朋友最愛的草丘溜滑梯與組合座椅，並一併改善橋下路面排水，改善總面積達2400平方公尺，不只改善市容景觀，更增加優質安全的休閒環境。

工務處表示，推動陸橋下閒置空間活化利用，在不涉及交通安全與橋樑結構安全下，橋下空間可研議規劃作為多元使用或景觀綠美化，是市政府長期推動的執行目標，將逐年編列經費推行，未來將可給予市民更方便的活動空間，進一步提升市民生活及休閒品質，增進市民幸福感，發揮地方建設最大價值。

「市民的小事，就是市府的大事!」新竹市長林智堅表示，上任以來全力照顧香山鄉親，在香山區投入將近50億元建設經費，其中交通建設就佔了18.95億，包括交通建設三姓橋路，及上周完工啟用的茄苳交流道向東延伸道路，打通香山往新竹縣的瓶頸道路、實現居民25年的期待。

林智堅也說，上任來投入4.4億推動「進擊的公園」計畫，整建22座公園，為市民打造幸福好所在，此外，他也強調市府致力把荒地變綠地，讓治安死角成為全民休憩空間，今日啟動香山陸橋下改善工程，盼給在地居民遛小孩、年輕人打籃球、長輩散步的休憩空間。

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