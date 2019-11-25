增設完善單車道　竹市公道五路1.6公里人行道啟用

▲公道五路旁的人行道景觀改善工程今(25)日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

啟用迄今超過22年沒整修過，從新竹交流道起、至東勢街口為止，位於公道五路旁的人行道景觀改善工程今(25)日正式啟用，新竹市長林智堅表示，市府投入超過6000萬，改善長達1.6公里的人行步道，除了人行道鋪面外，更改善無障礙設施與增設自行車道，造福附近廣大的社區居民與前往大賣場消費的人潮，「將新竹市打造成優質的步行城市是我的目標」，他強調，市府不會停下腳步，會持續建構優質的人行空間，讓這座城市的市民都能享有安全、完善的步行環境。

新竹市政府工務處表示，公道五路（交流道至東勢街）人行道過去老舊破損、動線不良、缺乏無障礙設施，排水溝更被管線佔據，藉由此次改善工程將過去超過20年的問題一併解決長期以來管線、標誌牌雜亂無章及排除既有障礙等影響行人通行的問題，共改善1.6公里的人行道外另增設1.6公里自行車道，綠美化面積達1平方公里，大幅提升公道五路人行道安全、美觀及沿線道路行車舒適度。

「人行步道是進步城市的象徵」，林智堅分享，他上任以來積極規劃以人為本的城市步行環境，公道五路的人行道工程歷經與周遭住戶、店家充分溝通、管道下地與綠化等努力，完工後成為竹科往來市區最重要的迎賓大道，更要讓周遭長輩走的安全，不用擔心與人車爭道，造福附近廣大的住戶。

林智堅表示，公道五路是串聯新竹市南來北往、連絡東西的交通要道，除了鄰近科學園區外，未來這裡更會是市府與科技部及科管局合作的「竹科X產業園區」所在地，會有兒童探索館、國際展演中心與AI、IOT等重要聚落，透過提前建置人行步道，改善周遭環境，使未來的創新科技廊道有完善的基礎設施；「會做事，改變一座城市」他強調，市府會持續努力朝步行城市的願景邁進。

工務處副處長廖仁壽指出，感謝營建署對計畫的協助及市府同仁的努力，市府全力為市民打造舒適生活，以期達成人本、友善的街道空間改善規劃以人為本之步行空間、創造舒適宜人之都市綠廊、營造生物多樣性之生態環境。

他也提到，藉由增加公道五路的綠地空間，達成生態跳島和廊道的概念，由單點串連成線、面，同時盡量原地保留既有生長良好行道樹，擴大植栽帶增進喬木生長空間，維持既有30年成木塑造城市綠廊，可以有較大面積的遮蔭性以改善景觀，藉由公道五路整體規劃打造一條重要軸線。

工務處強調，為呼應市府推動步行城市計畫，將城市迎賓幹道周邊步行空間重新妝點，串聯城市核心及藍綠帶，建構城市安全、舒適的漫步網絡，強化新竹點線面之徒步生活交通機能。