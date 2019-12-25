茄苳向東道路通車　打通新竹香山25年交通瓶頸

▲新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程剪綵通車典禮。（圖／記者李朝煌攝）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣市居民期盼25年終於通車！新竹市政府25日舉辦「新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程」通車典禮，新竹市長林智堅表示，茄苳景觀大道銜接新竹縣寶山的東香東街，過去狹小崎嶇，新竹縣寶山鄉與新竹市香山區之間往來非常危險，在交通部支持下，市府總共投入3.6億，興建453公尺、寬約20米的聯通道路，不僅給在地居民一條更安全道路，也將提升香山區整體發展機能。

「在地居民對這條道路需求非常急迫!」新竹市政府工務處表示，北二高茄苳交流道進入新竹市銜接茄苳景觀大道，原本串聯的舊道路「東香東街」最寬不到5米，不僅大貨車多、車輛交會不易，路段也相當崎嶇蜿蜒，經常造成交通事故，因此極需新建道路，林智堅上任後立刻責成工務處全力溝通，並透過調整路線方案，讓這條延宕了25年的關鍵要道在2年內完工。

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林智堅今日也在會中分享，工務處土木工程科長葉時青見證茄苳向東道路從無到有、從規劃到完工，葉時青擔任寶山鄉公所承辦人時，茄苳向東道路正在規劃；後來到香山區公所任職，葉時青持續負責此工程案；最後，在工務處擔任土木工程科長，見證這條道路開工、完工，葉時青說，歷經10多年時間，見證這條道路完成、特別感動。

林佳龍部長今日會中表示，茄苳向東道路通車後，就像打通任督二脈，滿足在地鄉親需求，打通縣市交界道路，也肯定林智堅上任來的努力，他說，近期新竹大車站計畫、新竹輕軌計畫在交通部與地方合作下都有關鍵性突破。

林佳龍強調，新竹市作為台灣矽谷，帶動產業聚落發展與就業機會，新竹縣市共享緊密生活圈，交通往來非常關鍵，交通部將協助新竹縣市規劃區域交通路網，從宏觀角度主動規劃藍圖，未來將逐步實現，建設台灣產業心臟。

工務處表示，本次工程位於東香東街連接雙林路一段附近，新闢道路長約453公尺，主要包含平面道路約333公尺，以及為克服地形而興建的「茄苳湖大橋」，長約120公尺，讓民眾可以直接穿越山谷連通雙林路與茄苳景觀大道，橋體採用單柱懸臂平衡工法興建，在生態環保與道路建設之間取得平衡，通車後可將成為香山區及寶山鄉連繫竹市區的重要道路。

工務處表示，茄苳交流道向東延伸道路完工後不僅可改善茄苳景觀大道與東香東街的交通瓶頸，提升科學園區、香山區、竹縣寶山鄉等各區之間的易達性與安全性，還能強化香山區與西濱地區的聯繫，工程完工後將活化香山新興工業區及遊憩功能，也讓香山區和寶山鄉的民眾，擁有一條更安全的道路。