　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

茄苳向東道路通車　打通新竹香山25年交通瓶頸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程剪綵通車典禮。（圖／記者李朝煌攝）

▲新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程剪綵通車典禮。（圖／記者李朝煌攝）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣市居民期盼25年終於通車！新竹市政府25日舉辦「新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程」通車典禮，新竹市長林智堅表示，茄苳景觀大道銜接新竹縣寶山的東香東街，過去狹小崎嶇，新竹縣寶山鄉與新竹市香山區之間往來非常危險，在交通部支持下，市府總共投入3.6億，興建453公尺、寬約20米的聯通道路，不僅給在地居民一條更安全道路，也將提升香山區整體發展機能。

「在地居民對這條道路需求非常急迫!」新竹市政府工務處表示，北二高茄苳交流道進入新竹市銜接茄苳景觀大道，原本串聯的舊道路「東香東街」最寬不到5米，不僅大貨車多、車輛交會不易，路段也相當崎嶇蜿蜒，經常造成交通事故，因此極需新建道路，林智堅上任後立刻責成工務處全力溝通，並透過調整路線方案，讓這條延宕了25年的關鍵要道在2年內完工。

請繼續往下閱讀...

林智堅今日也在會中分享，工務處土木工程科長葉時青見證茄苳向東道路從無到有、從規劃到完工，葉時青擔任寶山鄉公所承辦人時，茄苳向東道路正在規劃；後來到香山區公所任職，葉時青持續負責此工程案；最後，在工務處擔任土木工程科長，見證這條道路開工、完工，葉時青說，歷經10多年時間，見證這條道路完成、特別感動。

林佳龍部長今日會中表示，茄苳向東道路通車後，就像打通任督二脈，滿足在地鄉親需求，打通縣市交界道路，也肯定林智堅上任來的努力，他說，近期新竹大車站計畫、新竹輕軌計畫在交通部與地方合作下都有關鍵性突破。

林佳龍強調，新竹市作為台灣矽谷，帶動產業聚落發展與就業機會，新竹縣市共享緊密生活圈，交通往來非常關鍵，交通部將協助新竹縣市規劃區域交通路網，從宏觀角度主動規劃藍圖，未來將逐步實現，建設台灣產業心臟。

工務處表示，本次工程位於東香東街連接雙林路一段附近，新闢道路長約453公尺，主要包含平面道路約333公尺，以及為克服地形而興建的「茄苳湖大橋」，長約120公尺，讓民眾可以直接穿越山谷連通雙林路與茄苳景觀大道，橋體採用單柱懸臂平衡工法興建，在生態環保與道路建設之間取得平衡，通車後可將成為香山區及寶山鄉連繫竹市區的重要道路。

工務處表示，茄苳交流道向東延伸道路完工後不僅可改善茄苳景觀大道與東香東街的交通瓶頸，提升科學園區、香山區、竹縣寶山鄉等各區之間的易達性與安全性，還能強化香山區與西濱地區的聯繫，工程完工後將活化香山新興工業區及遊憩功能，也讓香山區和寶山鄉的民眾，擁有一條更安全的道路。

ET快訊
獨／王陽明當爸了！蔡詩芸生下小孩「聖誕節最好的禮物」
獨／派出所徘徊10分鐘　警「你要幹嘛」退3步險掏槍...結局
慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇花改背後功臣曝光！7年級正妹自願衝前線　還有建中生捨升學開挖隧道

接綁架電話：爸快救我！單身哥吐實情　詐騙集團辣回敬...他眼眶紅了

茄苳向東道路通車　打通新竹香山25年交通瓶頸

小心！巨蟹、天秤表面隨和　其實眉角超多

2歲兒耶誕夜挖出老公秘密！太座爽翻「5位數禮物+年終get」...結局超溫馨

五楊高架南延年底定案　40公里700億元「台北─新竹只要40分鐘」

溫暖聖誕節完迎鋒面！北東濕又冷「下探13度」　周末全台都有雨

按讚數、粉絲互動都計分　文化大學辦「臉書粉專大賽」行銷碩士學程奪冠

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

NCC通過寵物頻道「PET CLUB TV」 ！駁「東風國際台頻道」申設

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

蘇花改背後功臣曝光！7年級正妹自願衝前線　還有建中生捨升學開挖隧道

接綁架電話：爸快救我！單身哥吐實情　詐騙集團辣回敬...他眼眶紅了

茄苳向東道路通車　打通新竹香山25年交通瓶頸

小心！巨蟹、天秤表面隨和　其實眉角超多

2歲兒耶誕夜挖出老公秘密！太座爽翻「5位數禮物+年終get」...結局超溫馨

五楊高架南延年底定案　40公里700億元「台北─新竹只要40分鐘」

溫暖聖誕節完迎鋒面！北東濕又冷「下探13度」　周末全台都有雨

按讚數、粉絲互動都計分　文化大學辦「臉書粉專大賽」行銷碩士學程奪冠

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

NCC通過寵物頻道「PET CLUB TV」 ！駁「東風國際台頻道」申設

廈門新地鐵站打造「金門主題」　金酒董座現身：希望帶動觀光！

傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

「辣台號」前進台東　劉櫂豪中央市場直播反映熱烈

進烘箱聽見淒厲狗叫　柴犬嚇到「靠牆定格」：牠幹嘛了

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

基本生活費17.5萬元！有2大學子女的四口之家　可扣抵稅額增1.6萬

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

三上悠亞素顏真實狀態現形！「眉毛稀疏+嘴唇無血色」模樣曝光

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

母女3人逛寶雅...小女兒遭噁男尾隨　被舔腳趾嚇傻「只能讓他舔」

生活熱門新聞

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

大學畢業10年同學9成買房　玄機就在同學會

租台中公寓…濟公：快搬！　她生完嚇哭和夫逃離

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

112年歷史明星花露水耶誕節復工！最快下月就可買到

月灑77萬包養小鮮肉！富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗

氣炸鍋「30元雞皮」炸出整瓶油

更多熱門

相關新聞

竹市公道五路1.6公里人行道啟用

竹市公道五路1.6公里人行道啟用

啟用迄今超過22年沒整修過，從新竹交流道起、至東勢街口為止，位於公道五路旁的人行道景觀改善工程今(25)日正式啟用，新竹市長林智堅表示，市府投入超過6000萬，改善長達1.6公里的人行步道，除了人行道鋪面外，更改善無障礙設施與增設自行車道，造福附近廣大的社區居民與前往大賣場消費的人潮，「將新竹市打造成優質的步行城市是我的目標」，他強調，市府不會停下腳步，會持續建構優質的人行空間，讓這座城市的市民都能享有安全、完善的步行環境。

斥資1.4億　東勢大排水質淨化完工

斥資1.4億　東勢大排水質淨化完工

竹市東大路一段180巷通車　錦華街變身最終章

竹市東大路一段180巷通車　錦華街變身最終章

台15線西濱公路路平計畫啟動

台15線西濱公路路平計畫啟動

台15線西濱6.6公里路平啟動

台15線西濱6.6公里路平啟動

關鍵字：

新竹市工務處 茄苳向東道路

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面