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少婦溜出民宿洗衣　幼子醒來哭找媽媽...警憑「紅色的車」找到了

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▲恆春分局墾丁派出所警員曾志雲協助孩子找到外出洗衣的母親。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春分局墾丁派出所警員曾志雲協助孩子找到外出洗衣的母親。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

母親帶著孩子到墾丁遊玩，利用孩子睡覺駕車外出到洗衣服，孩子睡醒吵著找媽媽，驚動民宿業者報警，警方根據孩子印象媽媽駕駛紅色自小客車，順利找到媽媽，感謝警方及民宿業者熱心幫忙。

日前恆春分局墾丁派出所警員曾志雲接獲轄內民宿業者報案，稱有母親將小孩遺留在民宿內，警方立即到場了解，男童在睡醒後因發現母親不知去向，並在房內嚎啕大哭，員警先將男童帶回派出所留置照顧，並靠著男童告知的紅色汽車積極在路上找尋男童母親。

恆春警方說，墾丁所警員曾志雲育有1子，說起當奶爸算是駕輕就熟，一邊安撫男童情緒一邊詢問有關母親的資訊，順利從男童童言童語的回答中拼湊出母親駕駛紅色自小客車，趕緊開始在轄內找尋。

行經大灣路段時，發現一輛紅色自小客車，警方趕緊上前確認身分後，告知其男童目前留置在派出所內，男童母親這時才想起讓男童在民宿內睡覺。

男童母親劉姓女子表示，因一早與男童至沙灘玩沙結束返回民宿休息，見男童熟睡之際，將衣物拿至大灣路上的自助洗衣店清洗，在等待洗衣時自已則在車上休息，才一下子的時間，也沒想到男童會一下就睡醒了，導致小孩睡醒找不到媽媽，還很不好意思，還好熱心民宿業者及警方用心協助。

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