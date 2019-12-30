KTV與友爭吵！警到場處理　兄弟檔拒檢「扯衣巴頭」…被逮喊冤：沒有打只有推

▲柳姓兄弟酒後與友人發生衝突，警方到場處理，2人竟還拒絕盤查對警方動手，遭法官判刑。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

柳姓兄弟到KTV歡唱，未料結束後卻與友人發生爭吵，警方獲報趕抵現場，2人又拒絕盤查，竟還動手推擠員警，其中一人甚至趁亂毆打一名宋姓員警，導致他手部挫傷。法院審理時，2人辯稱，「沒有打，但有推擠」，不過2人犯行全被警方密錄器錄下，法官因此分別判兄弟各拘役40、50天，其中弟弟獲緩刑2年，並須參加法治教育講座2場。

判決書指出，柳姓兄弟2019年5月23日凌晨4點多在KTV歡唱，但酒後卻與友人發生爭執，店方見狀立刻報警。警方獲報趕抵現場，並對在場所有人盤查身分，但兄弟倆卻拒絕盤查，隨後與到場員警發生推擠、拉扯，其中一人竟趁亂徒手揮打宋員，導致宋員手部挫傷，其他在場員警見狀，立刻將2人壓制，並依妨害公務罪嫌逮捕。

台中地院審理時，2兄弟矢口否認犯行，哥哥辯稱，「我們沒有對員警推擠或咆嘯，只是與對方有口角，也沒有打起來」，而弟弟也口徑一致稱，「我們沒有打員警，但有推擠」。

不過，2人的犯行全被員警的密錄器錄下，法官事後勘驗畫面，認定2人犯行明確，也確定弟弟動手毆打員警，因此分別判處哥哥拘役40天，得易科罰金4萬元；弟弟拘役50天，得易科罰金5萬元，獲緩刑2年，並須參與2場法治教育講座。全案可上訴。

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