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提供手遊、飲料趁機性侵猥褻男童　台南噁心大叔被起訴

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▲被害人家長向台南市議員林燕祝投訴，揭發張姓男子所涉嫌性侵猥褻國小男童之惡行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被害人家長向台南市議員林燕祝投訴，揭發張姓男子所涉嫌性侵猥褻國小男童之惡行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名張姓男子被控涉嫌在台南校園多次性侵猥褻至少3名國小男童，台南地檢署偵查終結，除依法起訴外，並向法院請求將張男強制送醫治療。

台南地檢署指出，南檢偵辦張姓男子多次對男童為性侵猥褻案件，經承辦檢察官王聖豪偵查終結提起公訴。南檢指出，該名張姓男子因經常出入台南市永康區1間國小，與該校男童多人一起玩球，並經常提供其手機遊戲供人把玩或請吃零食飲料，而與該校男童多人相熟及互動熱絡，並經男童暱稱其為「大叔」。未料張嫌竟利用此一關係，及男童間易沉迷手機遊戲及年幼易欺之特性，而分別犯下多起性侵猥褻案件。

2017年某不詳時日起，與甲童（國小2、3年級期間），多次在國小躲避球場旁階梯處，利用與甲童等人玩球結束而休息之際，先提供其手機遊戲供甲童把玩，再將甲童抱坐在其大腿，進而於甲童把玩手機遊戲之際，不顧甲童之掙扎，即接續多次強行撫摸甲童之陰莖，最後一次於2019年6月19日晚上6時30分許（甲童就讀國小4年級期間），另在台南市永康區某統一超商內，又以同一模式，先於該超商休息區內提供其手機遊戲供甲童把玩，再強行將甲童抱坐在其大腿上，而即於甲童把玩手機遊戲之際，不顧甲童之掙扎，強行撫摸甲童之陰莖，藉以再接續對甲童為猥褻行為。

2017年到2019年6月16日前之不詳時日，亦利用在國小偶遇甲童之機會，竟強行將甲童拉入上開國小健康中心旁之男廁內，不顧甲童之掙扎，即強脫甲童之褲子後，以其陰莖插入甲童之肛門，而藉以對甲童為強制性交1次。

2017年間某日，乙童（就讀國小4年級期間），在同一國小躲避球場旁階梯處，利用其提供手機供乙童把玩手機遊戲之機會，不顧乙童之掙扎，即強行撫摸乙童之陰莖，而藉以對乙童為猥褻行為1次。經乙童當時寄養家庭之母高女，見張嫌與乙童互動熱絡，於無意間詢問乙童過程驚知猥褻案件，於數日後出言警告張嫌與乙童保持距離，嗣並屢為密切注意乙童與張嫌間之互動，張嫌才罷手而未再犯。

2019年6月間某日下午5、6時許，利用高女於國小操場散步，一時疏未看顧在球場打球之乙童之機會，竟直接將乙童帶至台南市永康區某統一超商購買飲料，再於該店休息區內，先出借其手機遊戲供乙童把玩，再將乙童抱坐在其大腿上後，利用乙童把玩手機遊戲之際，不顧乙童之掙扎，即徒手伸入乙童褲內而強行
撫摸乙童之陰莖，藉以對乙童為猥褻行為1次。

▲被害人家長向台南市議員林燕祝投訴，揭發張姓男子所涉嫌性侵猥褻國小男童之惡行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張嫌利用丙童年幼、父母離異、其單獨寄居於阿姨住處且家庭經濟弱勢等特徵，即藉故親近丙童而主動向丙童表示要認他為乾兒子，進而即基於加重強制猥褻之接續犯意，分別自2017年5月間（丙童就讀國小5年級期間）起迄2018年8月間止，利用每日接送丙童放學返回丙童住處，而與丙童單獨同處一室之機會，不顧丙童之反對，即多次強行撫摸丙童之陰莖，藉以接續對丙童為猥褻行為；又於2017年間某不詳假日（丙童就讀國小五年級期間），其又以有新的電腦遊戲要找丙童一起玩之名義，將丙童帶至其位於安南區住處3、4次，並均先幫丙童洗澡後，其再利用與丙童單獨同處一室而丙童正把玩手機遊戲之機會，不顧丙童之掙扎，即強行撫摸丙童之陰莖，藉以接續對丙童為猥褻之行為；又於106年夏季某日（丙童就讀國小五年級期間），單獨帶丙童至臺中某樂園遊玩並同住飯店，後尚未穿衣之際，利用丙童正把玩手機遊戲之機會，逕將丙童抱坐在其大腿上，不顧丙童之掙扎，即強行撫摸丙童之陰莖，藉以接續對丙童為猥褻之行為。

檢方認為被告張嫌所為，係涉犯加重強制性交及對未滿14歲男子犯強制猥褻罪嫌。張嫌刻意投被害學童之所好、或利用被害學童之身心與家庭經濟狀況，長期對被害學童為本案強制猥褻等犯行，手段惡劣，犯後亦多次飾詞狡辯而態度不佳，其犯行除造成甲男童長期心理嚴重創傷外，亦造成甲童之母知悉後身心嚴重 遭受打擊，另造成乙童與丙童亦受有身心發展之負面影響，向刑庭請予從重量處，以資懲儆。

檢方認為張嫌雖辯稱其性向正常、目前育有1子且，且夫妻關係屬正常等語，被告長期對數名男性幼童為強制猥褻等犯行，請刑庭審酌其是否因有性心理問題而犯本案，顯有較高之再犯危險而確有施以治療之必要，請求強制就醫以期能改善張嫌之行為控制，避免再犯。

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