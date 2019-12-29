▲台東大武警為盲人路跑加油，贈送反光手環守護安全。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會，舉辦第3屆盲人環台為公益而跑，29日由台東縣警察局大武分局分局長曾有慶及理事長郭瑞和等人，在分局前廣場為視障馬拉松好手吳春成及陪跑者鳴槍開跑，藉以鼓勵所有盲人朋友，勇敢面對黑暗尋找光明。

此次路跑活動是由社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會主辦，今年已經是第3屆，協會理事長郭瑞和說，活動時間是從108年12月21日(星期六) 至109年1月5日為期16天，去年承蒙大武警察分局的協助與支持，活動得以成功圓滿，因此今年12月29日早上7點，希望能在大武分局舉行鳴槍起跑，在此特別感謝曾分局長熱情共襄盛舉提供協助，共同主持鳴槍起跑儀式。

曾分局長致詞時表示：這是項非常有意義的活動，看到視障馬拉松好手吳春成及陪跑者們，不畏風雨的精神與毅力讓人動容，除了為大家加油打氣之外，特別準備了反光手環送給各位跑者，希望大家在路跑的過程，能提高其他車輛駕駛人的注意力，讓所有參加路跑活動者全程平安順利。

大武警察分局提醒，民眾出門運動應注意，晨昏時間要穿著顏色鮮明之衣服，晚上最好能攜帶發光物品(如手電筒、反光手環等)，雨天不讓雨具擋住自己或他人的視線，穿越道路應遵守行人專用號誌查看左右來車，健康運動更要注意交通安全。

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