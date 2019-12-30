秀身分證姓氏…閉嘴、關閉、自閉全試一輪！她姓「閉」超心累：還是聽不懂

▲原PO貼文抱怨自己的姓氏。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「繼上次稀有姓氏被取笑後，我又來抱怨我的姓了」，一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見她拍下身分證曝光自己的姓氏「閉」，這個相當特別的姓讓她常常心累，崩潰直呼「閉嘴、關閉、自閉、閉月繡花、閉路電視、嘴巴閉起來，什麼閉我都試過了，他們就是都聽不懂我才覺得很煩啊！」

原PO說，每次打電話叫餐都要留姓氏或姓名，「可能我太笨不懂得胡謅一個名字每次都說我姓閉，電話那頭就會傳來……『哪個閉？』」，這時候她通常會回「閉嘴的閉」，但有時對方還是聽不懂，就會一直糾結是哪一個字。到最後，原PO也只能放棄解釋，「由於每次解釋是哪個閉就要解釋很久，我就會說～『總之就是ㄅㄧˋ小姐就好，哪個ㄅㄧˋ都沒關係』。」

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▲原PO姓「閉」，點餐的時候對方卻常常聽不懂是哪個閉。（圖／翻攝自爆怨公社）

她忍不住在文中大吐苦水，「有人能理解我每次取貨跟叫餐的無奈嗎？」認為一般人都說「陳小姐」或「王先生」就好，她就還要再多解釋是哪個字，而且是一直解釋的那種，「後來我都習慣性直接翻證件給他看，我真的真的真的覺得心很累。」

許多網友就留言給建議，原PO則更新回覆，「可愛的網友們你們知道你們說的方法我都試過了，畢書盡（其實很多人不認識他）、閉嘴、關閉、自閉、閉月繡花、閉路電視、嘴巴閉起來」，說自己什麼閉都試過了，但對方還是都聽不懂，她才覺得很煩。

看到貼文後，其他人紛紛表示新奇，「是姓氏太特別，會讓人一時反應不過來啦」、「第一次知道有這個姓」、「忽然覺得……稀有姓氏也很無奈」、「好特別的姓」、「真心覺得辛苦你了。」還有網友分享自己的姓，「我每次說角，對方常常說是甲嗎」、「我姓平，也是常常要解釋是哪個字」、「你姓閉我姓關我們可以組個關閉2人組 XD。」

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