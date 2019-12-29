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搭北捷手扶梯！女友喊靠右：站左邊一定外地來的不是台北人　他做出決定了

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▲▼台北捷運、捷運、北捷、手扶梯、電扶梯。（圖／記者陳俊宏攝）

▲您搭北捷電扶梯，會站在右邊還是左邊呢？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享和女友搭台北捷運，結果兩人因電扶梯的「站位」，而有了一番溝通，讓他直呼自己堅持做對的事，「而不是盲目跟隨。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，他要抱怨女友，上次去台北跟她要搭手扶梯時，自己就站在左邊。他還原雙方的對話：

請繼續往下閱讀...

原PO女友：站右邊啦！

原PO：為什麼？不是早就改不用了嗎？捷運也都有告示牌，而且改很久了...等。

原PO女友：：你說的，我都知道。但是你沒看到大家都站右邊嗎？會站左邊一定不是台北人是外地來的。

原PO表示，他後來依然站在左邊，「堅持做對的事情，而不是盲目跟隨...共勉之。」對此，挺原PO的網友們留言，「都宣導了10年了吧！到底還是有這麼多人以為左邊是給趕時間的人使用；電扶梯是不建議行走的，要趕時間的是走樓梯好嗎」、「左右我都站，趕時間在那邊靠北的，我會嗆他趕時間不會走樓梯喔。」

▼原PO因捷運電扶梯的站位，和女友有了一番溝通。（資料照／記者劉昌松攝）

▲▼ 手扶梯站姿示意圖 。（圖／記者劉昌松攝）

但也有另一派網友認為要互相，「我也是習慣靠右，但有人趕時間，我也會讓他先行，互相禮讓就好，做自己就好」、「做人互相，每個人都有急的時候，讓一下不會怎樣」、「我會給個方便，站右邊。」

使用台北捷運站內手扶梯，旅客全站在右邊，左側則留空間通行，是經年累月習慣下的特殊風景，網上也不時有激烈爭辯是否該「左右平衡」，避免損壞設備。北捷曾表示，長期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼現在許多乘客依舊習慣北捷手扶梯「右邊站立、左側通行」。（資料照／記者劉昌松攝）

捷運忠孝復興站,捷運,通勤（圖／記者張一中攝）

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