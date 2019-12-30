打電話訂位！店員驚呆「眼屎的眼？」　妹子狂換4種解釋崩潰...姓氏超特別

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友由於姓氏特別，所以在自我介紹時經常碰難關，之前她打電話到餐廳訂位，結果店員一直理解錯誤，在她三番兩次造詞解釋後，終於搞清楚了，沒想到因為聲音偏低沉，又鬧了一次烏龍。

女網友在爆廢公社發文吐苦水，每次她打電話到不同餐廳訂位時，一定會過五關斬六將，有一回店員詢問貴姓時，她直說「岩，岩石的岩。」怎料對方滿是疑惑地回，「蛤？眼屎的眼？」聞言她連忙解釋，「不是，是山石岩。」

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儘管已經拆字說明了，但對方仍沒聽懂，誤以為是顏色的「顏」，所以女網友只好更仔細地說，「是上面一個山下面一個石的那個岩。」然而，兩人頻率依舊沒對上，店員還是滿頭問號，「嗯...所以是嚴肅的嚴嗎？」

▲姓氏特別的朋友，在自介時經常會遇難題。（圖／翻攝自爆廢公社）

眼看雙方僵持不下，女網友靈機一動，又再舉了個簡單的例子，直呼「攀岩！攀岩的那個岩。」這回店員終於搞懂了，沒想到更冏的在後面，他接著笑著說，「喔喔喔，好特別的姓喔，所以是岩先生嗎？」

一席話讓女網友再度傻眼，默默地說「我是小姐。」她事後也忍不住抱怨，本人聲音比較低沉，真的是解釋到心很累欸。

po文一出戳中廣大網友的笑點，大家熱烈回應，「最後的先生真的會崩潰」、「好特別的姓呀」、「我看到眼屎的眼已經笑慘」、「真的，從小解釋到老」、「大岩蛇的岩，可能更多人知道」、「以前我也有一個同學也姓岩」。

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