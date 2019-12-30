何景榮上館長節目…鄉民驚呆「論述能力100分」！讚有料有內涵：想改投他了

▲民眾黨立委參選人何景榮。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台民黨的何景榮是台北市第3選區立委候選人，有著學者與社運人士、東南亞裔新住民第二代的身分，曾在2016年獲選為中華民國10大傑出青年。將和國民黨蔣萬安、民進黨吳怡農共同角逐立法院席位的何景榮，日前上館長的節目，表現讓鄉民驚呆，還有人發文討論「何景榮也太強了吧！」引發話題。

這位網友在PTT的HatePolitics板上發起討論「何景榮也太強了吧！」文中表示，他在追館長直播的時候，發現河景榮論述能力100分，「公宅、囤房、松山機場，回答真的很棒，還幫台灣擋下差點被騙100億美元的男人」，大讚何景榮不只有料，「還滿出來啊！」

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▲蔣萬安競選總部成立，何景榮前往恭賀。（圖／翻攝何景榮臉書）

看到貼文後，就有人馬上附和，「我看完直播決定投給何景榮了」、「剛看完，講得真的很好」、「不喜歡民眾黨，但何對於社會問題意識是真的很有想法」、「蔣因為吳斯懷開始下跌了，何景榮看這訪問簡直強暴了，絕對有希望打敗吳怡農」、「何跟館長一樣弱勢，還能爬到有點成就，這種才叫人中之龍。」

還有人回文，「真的，看完直播後，發現他論述100分，很有想法、很有內涵」，說原本全家人10票都要投某候選人，看完直播決定全部都投何景榮。還有網友說「印尼雞選戰關注度極低，他本身是很有學養的一位候選人，要不是媒體刻意幫他低調，個人覺得他選這種選舉方式也是逼不得已，他很清楚沒版面打屁啊XD，只好蹭聲量。」