跟前妻復婚竟瞞女友　小王前一天做痔瘡手術隔天車震被活逮

▲小王隱瞞跟前妻復婚訊息，跟女友車陣被逮。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

李姓小王與離婚12年的林姓前妻復婚，不捨交往多年的女友小芬（化名）竟刻意隱瞞已婚身分，仍帶她到某農舍前車震，結果遭林女帶朋友當場抓姦，提告妨害家庭等罪。小芬雖否認知道李男已婚，一審被依相姦罪判4月徒刑。二審法官則認為，李男獲林女原諒撤告，供詞反覆不足採信，改判小芬無罪定讞。

判決書指出，李姓男子2001年9月與林姓女子結婚，2005年7月離婚，之後維持12年的單身。2015年間，李男追求女子小芬（化名），小芬當時看過李男身分證確認配偶欄是空白才放心交往。

2017年10月29日晚間，李男開車載小芬到彰化一處農舍外空地，2人在車上「男下女上」翻雲覆雨。豈知竟殺出一男一女，開他們車後門說是要抓姦，小芬這才知道，女子竟是李男離婚12年的前妻，而他們在上個月已經復婚。小芬雖頻辯稱不知道李男已婚，但林女仍氣焰囂張地拿出手機要拍攝，小芬見狀上前搶手機，結果手機掉落地面摔壞。林女憤而告李男通姦（事後撤告），小芬通姦、毀損罪。

小芬一審時喊冤辯稱，她根本不知道李男已經跟前妻復婚，他們在車上沒有嘿咻，因為李男有嚴重糖尿病，不知有無性功能，當時他看林女要拍照才去搶，但沒有掉地上；辯護律師補充說，李男前一天才做痔瘡結紮術，怎麼可能甘冒傷口裂開之虞，在車內男下女上。

法官認為，小芬雖矢口否認與李男嘿咻，但李男、林女與陪同的張男３人指證歷歷，李男證稱，他與林女復婚後數日，就曾跟小芬說明自己結婚並讓他看過手上的婚戒，據此依相姦罪判她4個月徒刑，毀損罪20日拘役，均可易科罰金。小芬當然不服，上訴台中高分院。

高分院法官審理後認為，全案最主要爭執點，是小芬是否明知李男是有配偶之人仍與他相姦。李男先承認小芬有看過他配偶欄空白的舊身分證，不知道他已婚；事後卻改口稱有跟小芬提他已結婚，並秀出婚戒，前後供述不一。李男原遭林女一併控告，但事後撤告，可知2人已和解，加上手上戴戒指並不一定就代表結婚，李男供詞不足採信。最後小芬相姦罪部分改判無罪，毀損部分則駁回上訴。

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