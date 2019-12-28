一女獨自開房被打槍…人妻拉男同事「摩鐵陪睡」下場糗　旅館業禁忌曝光





▲人妻辯稱晚上睡不好，加上單身女子不能住房，才邀男同事一起開房睡覺。（圖／記者李鍾泉攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北網路外商公司林姓女經理，和同事上大直精品旅館開房間被抓包後，辯稱因為和丈夫婚姻不睦，導致夜不成眠，而旅館又規定謝絕單人休息，才會請鄒姓男同事「陪同開房」。刑事部分因罪證不足不起訴，不過民事庭法官不採信兩人的說法，二審判須賠償林女丈夫30萬元。

判決書指出，林女和丈夫結婚至今已滿10周年，婚後育有2名子女，但婚姻後感情出現狀況。林女2016年進到網路外商公司任職專案經理後，和同職位的鄒男勾搭上，之後經常打電話到雙北的各大汽車旅館訂房。

林女丈夫起疑後，於2018年初蒐集到林女和鄒男4次親密行為的重要證據。兩人第一次到大直某精品旅館開房後，一起到內湖大賣場逛街購物；第二次開房後，還一起搭車回到公司；第三次一起離開公司後到同間精品旅館開房，之後再到內湖巷內，手牽手上餐館充飢；第四次則是再到內湖大賣場逛街。

丈夫指出，林女從2016年開始常打電話訂房間外，還會在2名子女面前出面辱罵他，之後被抓包偷情，甚至灌輸孩子們偏頗思想，威脅小孩一起孤立他，逼迫他離婚，讓他精神上承受極大痛苦。





▲根據林女所述，丈夫的行為讓她精神壓力極大。（示意圖／pixabay）

林女出庭時則表示，婚姻後期和丈夫感情不睦，晚上帶孩子和丈夫分睡不同房，還會被他藉故開門，弄得睡眠品質低落；她指稱，丈夫在家還會拿起手機對她錄影，想要逼她發脾氣，時間長達一年。因此林女表示，晚上睡不好才會在白天開房間，由於該精品旅館謝絕單身女子入住，她才會請平日交情不錯的鄒男陪同開房，之後單獨入房休息，讓鄒男在車庫裡面，用電腦或滑手機等上數小時。

《ETtoday新聞雲》記者訪問該間大直精品旅館，旅館業界多年下來的綜合經驗，女房客單人入住通常會引起疑慮，因此一般都會謝絕單身女子訂房，若網路訂房的話，則會要求留下資訊並告知家屬。

台北高等法院法官審酌2人說詞，鄒男在林女進公司任職之初就知道對方是有夫之婦，陪同開房本就可疑，加上該精品旅館清楚標示「停車請熄火」，而車庫空間密閉黑暗，若汽車引擎保持運轉，會有廢棄過多難以呼吸的問題，因此鄒男幾乎不可能獨自待在車上數小時。法官最終認定2人開房入住是明確事實，判定2人連帶賠償林女丈夫30萬元。