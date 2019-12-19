男DJ夥2男摩鐵性侵國中女同學　壓手蒙眼的只少判8個月

3男誘騙女子摩鐵一夜情，竟壓手蒙眼性侵遭重判。圖為示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

旅居澳洲的男子阿傑（化名）返台在某夜店當DJ，約國中同學小婷（化名）來夜店飲酒敘舊，還與阿忠（化名）、小飛（化名）2男遊說她一起去摩鐵「舒服一下」，小婷拗不過同意，結果遭阿忠、小飛壓手蒙眼，阿傑性侵得逞。台中地院審結，認為3人屬共同正犯，依強制性交罪判阿傑7年10月，阿忠、小飛各7年2月，全案可上訴。

判決書指出，碩士畢業的男子阿傑與大學畢業的阿忠是表兄弟，碩士畢業的小飛是2人的共同好友。旅居澳洲的阿傑2018年2月回台灣度假後，到台中市某夜店擔任客座DJ播放音樂，也找朋友來消費談天。

同月16日深夜，阿傑的國中女同學小婷（化名）在臉書收到阿傑邀約，找女性友人前往該夜店喝酒談天敘舊。隔天凌晨結束後，阿傑與小婷及其女性友人在店門口聊天，阿忠與小飛也過來加入聊天，在阿傑保證會送小婷回家下，小婷女性友人先離開，他們4人繼續聊天嬉鬧，十分愉快。

過程中，阿忠刻意摟小婷的身體撫摸，3人還不停問她要不要去附近的摩鐵「舒服一下」？小婷雖先以「隔天要上班」、「有男友」、「不是喜歡類型」理由婉拒，最後拗不過他們，還是同意前往。

4人進入摩鐵房間後，小飛先親吻小婷臉部、嘴巴、頸、胸，3男接著興起，小飛與阿忠負責壓住小婷雙手及摀住雙眼，阿傑接著脫她衣褲、扳開她雙腳後強制性交。小婷雖驚喊「我不要這樣！」但她無力反抗，憤而提告3人妨害性自主。

合議庭法官認為，阿傑、阿忠、小飛3男違反小婷意願，阿忠、小飛壓其雙手、摀雙眼，阿傑強制性交得逞，3人均屬共同正犯。審酌3人犯後未能坦認犯行，未與對方和解，無彌補錯誤的誠意。3人雖無前科，但一時興起玩過火，導致小婷身心受創，行為觸法但惡性並非重大。尤其是阿傑，身為國中同學未盡善待保護之責，還在別人協助下性侵，情節較重，依強制性交罪判刑。

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