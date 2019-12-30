「香港人流血　妳的選情補血！」　韓國瑜轟蔡英文利用反送中騙選票

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日舉行，國民黨總統候選人韓國瑜火力全開，先批評蔡英文政府貪污腐敗、被派系綁架，談到香港反送中事件，韓國瑜怒批蔡英文利用反送中騙選票，直呼蔡的選票奠定在香港人流血上，剝剝削他們的價值，「蔡英文總統妳為香港做什麼？香港人流血，妳的選情在補血！」

辯論會一開始，韓國瑜便指出蔡英文用「四個欺騙」欺騙2300萬台灣人民，認為民進黨口口聲聲愛台灣愛主權，根本就是台灣最大「賣台集團」，尤其對於香港反送中事件，香港人大量流血，韓國瑜反問「蔡英文總統妳為香港做什麼？香港人流血，妳的選情在補血」，直呼蔡英文的選票奠定在香港人流血身上，剝削他們的價值。

「我講了多次，一定維護中華民國主權，一定維護中華民國憲政體制！」韓國瑜重申立場並表示，哪個人說韓國瑜不愛中華民國主權，不顧台灣主權，他只是兩種人，第一他傻子；第二他是騙子，我們三個候選人選總統，哪一個不愛中華民國主權？哪一個不顧台灣主權？連站在這裡的資格都沒有！」接著，韓國瑜砲轟蔡英文利用《反滲透法》聲稱維護主權，「讓每一個台灣人民脖子上綁一個炸彈，引爆器在民進黨手上。」

在媒體詢問環節，韓國瑜則用2分鐘的時間點出蔡英文執政讓人民有四大痛恨的事，包括「司法不公、國庫通黨庫、收買媒體，以及立院野蠻多數暴力，忽略程序正義」，高呼「國民黨做得爛，國民黨要下台，今天是2020年，是民進黨該下台了！」

此外，對於民進黨一天到晚說國民黨賣台，韓國瑜認為，民進黨灌輸了一大堆的毒素，要亡國了、要被中共侵略掉了，「蔡英文告訴大家中華民國要滅亡了，四年過後中華民國還沒滅亡。同樣的，妳一天到晚說國民黨賣台，馬英九執政八年有賣台嗎？」直呼到現在還在懷疑他們會不會接受一國兩制，多可怕，到底要浪費多少時間在無聊的意識型態。

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