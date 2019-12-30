老師幫綁頭髮！魔手打造浮誇「五芒星魔法陣」　網苦笑：快要可以捕蝴蝶

▲星星魔法陣髮型 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

幼稚園老師真是多才多藝！一名媽媽上網分享老師幫女兒綁的「星星髮型」，華麗又吸睛的模樣網友們看傻，不少人也紛紛貼出自己孩子的奇葩髮型，表示「超浮誇」、「裝個網子就可以捕蝴蝶了」。

「老師真的太強了！」一名媽媽在臉書「爆廢公社二館」中貼出女兒「超酷炫髮型」的照片，只見女兒的頭髮經由幼稚園老師魔手打造，竟出現了一個「五芒星魔法陣」，走出校門一定成為眾人焦點。

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只見老師先在各處綁了幾撮小馬尾，然後再用大量橡皮筋讓頭髮定型一點，不會軟趴趴，最後再兩兩綁起，就呈現出畫面中的樣子了。原PO也在文末號召網友們把老師綁的經典髮型貼出來分享，個個都非常有趣。

▲女兒超開心。（圖／原PO授權提供）

貼文一出，網友們紛紛表示，「這...可以召喚什麼」、「這要幫小孩洗澡，拆橡皮筋會拆到瘋掉」、「裝個網子就可以捕蝴蝶了」、「超浮誇」、「想到庫洛魔法使」、「這樣怎麼戴安全帽」、「感覺綁很久欸，會捨不得拆掉」、「感覺快起飛了」。

▲大家手都好巧 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

隨後媽媽則回應，這其實是小朋友睡午覺起來後綁的，而且他們家就在幼稚園後面而已，所以不會有無法戴安全帽的問題。至於網友表示「橡皮筋會拆很久」，她則苦笑說女兒超喜歡，根本不想讓她拆。

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