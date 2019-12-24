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打賭贏到免費飲料！他藉機加料特調　店員驚呼：第一次做這麼貴的客製飲料

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▲▼ 客製100元手搖飲 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲料多實在的100元特調。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

好不容易得到免錢的飲料，當然要把價值發揮到最大！一名網友指出，他有2名朋友在打賭，贏家可以被請一杯飲料，朋友當然不會輕易放過，於是就到飲料店請店員狂加料，滿滿一杯最終要價100元，店員也驚呼以前都沒做過這麼貴的特調。

有網友23日在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示有2名朋友打賭在玩，賭注是一杯飲料，其中A朋友輸了，B朋友不想就此便宜放過，於是就請店員加料，升級成100元的豪華飲料。

請繼續往下閱讀...

只見朋友點了一杯50嵐的「可可芭蕾」，之後再加點一份鮮奶、布丁和奶蓋，加起來剛好100元整，店員還笑說這是他第一次做這麼貴的客製化飲料。原PO發文後也發問，如果要做成一杯150元的飲料，好奇大家會如何發揮創意。

貼文一出，有人表示，「拿去剉冰店，再追加愛玉仙草什麼的，隨便加都破150」、「飲料裡加50元硬幣」、「可以加50元塑膠袋」、「我記得蛋蜜汁+珍珠+椰果+布丁就將近100了，然後很好喝」、「直接喝星巴克就好了」；不過也有網友提醒，加太多恐怕會有股可怕的味道，甚至可能會影響到腸胃。

麻古茶坊（圖／翻攝麻古茶坊臉書專頁）

▲前陣子紅透半邊天的芝芝葡萄果粒。（圖／翻攝麻古茶坊臉書專頁）

此外，留言之中還有人提到前陣子很紅的季節限定飲品「芝芝葡萄果粒」，根據地區售價不同，雖然一杯就要價85~95元，不過仍然造成選購風潮，飽滿的葡萄果粒加上上層微鹹的芝士奶蓋，十分鹹甜順口，麻古茶坊還因此在Dcard中被大學生選為第一名的飲料店。

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