【2019 Top 10】10大熱門髮型關鍵字：耳下短髮、泰迪熊捲　

換個髮型等於就像整形般的神奇，特別是女明星的髮型如同風向球般的引領潮流！集結2019大家最熱愛的髮型單元，包括女明星熱愛的髮型、各式流行瀏海與紅到翻天的耳下短髮....等，相信這樣的髮型熱潮是會持續到2020年。

1.IG上最火紅的韓系捲髮-軟綿綿的捲度

現在大流行的就是帶有鬆軟捲度的髮型！整理出IG上最火紅的秋冬3款韓系捲髮，不管是圓臉、心形臉、瓜子臉、菱形臉、倒三角臉、鵝蛋臉都可以嘗試，但髮長建議要中長髮的長度，不僅有範本、還很好整理，手殘女或懶人都推薦。

2.要捲不捲的「波浪髮型」

這種看起來自然隨興、毫不費力的波浪捲髮可說是女星都愛的髮型典範。Vogue帶來女星最熱愛的造型作為換髮型的靈感來源，還告訴妳如何打造完美波浪捲髮的居家技巧。

3.C型瀏海、八字瀏海、胎毛瀏海等熱門瀏海關鍵字

瀏海對臉型的重要性，想必不需要V編再多做贅述，小小的區域卻有著極大影響力，好的瀏海可以帶你上天堂，立馬變成巴掌臉，不對的瀏海可能會讓明明不大的臉寬兩倍。以下就幫大家整理好最熱門的6款瀏海類型：C型瀏海、八字瀏海、胎毛瀏海等，與適合對應的臉型。

4.耳下三公分到下巴的最美長度

幾乎所有中外女明星將長髮剪短時，首選的樣式就是經典的加長版鮑伯頭，長度就是耳下三公分至下巴長度這個世界上最美的短髮長度。VOGUE盤點2019年10位夏季全球最美的清爽美麗鮑伯頭，讓你的短髮時髦又清純。

5.歐美最愛的精靈短髮

想嘗試短髮的女孩，可以參考不退流行的"小精靈短髮Pixie cut"，從《羅馬假期》的奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、60年代超模崔姬（Twiggy）到艾瑪華森（Emma Watson）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），幾十年來，這種小男生風格的短髮都不曾退燒，往往還能一剪讓人驚艷，例如韓國女星高俊熙，就因為一頭精靈短髮獲得注目，以下幫大家盤點日韓版和歐美版的精靈短髮範本，女孩準備收藏。

6.不敗的法式撩耳短髮

法國女人的短髮好時尚！特別是之前流行的耳下三公分短髮法國女人的示範更多了俏皮與女人味！從IG上看到法國女人喜歡將這樣的短髮加入微捲的髮型，不僅修飾臉型，看起來臉更小、又清爽，看完也好想剪！！

7.畫龍點睛的加分髮箍、髮帶、髮夾

能讓髮型有視覺加分效果的當然就以髮箍、髮帶為主，2019年的髮飾推薦就以英國凱特王妃所代表的天鵝絨材質的最有話題，許多秀場上也添加華麗的珠寶、水鑽、蝴蝶結增加可看度，當然蝴蝶結永遠的必備元素。

8.編辮造型一學就上手

大S在《我們長大了》節目中，粉紅連帽衛衣搭配拳擊辮外加金色圓框眼鏡造型，減齡少女風好潮！各式各樣的編辮也成為2019的熱門造型，長髮少女可以來嘗試看看。

9.造型工具大進化

2019也是造型品大躍進，很多新科技的研發與加入，就算是手殘女也會用。像是結合梳子和吹風機的造型梳，或者是結合梳子和造型夾的造型梳，還有吹風機的升級，也讓在吹整頭髮的過程中變得更快速、快乾、又不毛躁。

10.吹出蓬鬆髮型大公開

每次洗完頭，需要花多久時間吹乾頭髮？該把頭髮吹全乾、半乾，還是根本不吹乾？如果每次吹頭髮都能把握一些關鍵步驟，不用護髮、不用造型，頭髮也可以散發蓬鬆的天使光喔！

※BY LULU LONG, JASMINE LEE, YVONNE WANG, SABRINA LEE

（完整文章請看VOGUE.com）



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