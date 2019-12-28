　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【2019 Top 10】10大熱門髮型關鍵字：耳下短髮、泰迪熊捲　

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲ 。（圖／VOGUE提供）

換個髮型等於就像整形般的神奇，特別是女明星的髮型如同風向球般的引領潮流！集結2019大家最熱愛的髮型單元，包括女明星熱愛的髮型、各式流行瀏海與紅到翻天的耳下短髮....等，相信這樣的髮型熱潮是會持續到2020年。

1.IG上最火紅的韓系捲髮-軟綿綿的捲度

現在大流行的就是帶有鬆軟捲度的髮型！整理出IG上最火紅的秋冬3款韓系捲髮，不管是圓臉、心形臉、瓜子臉、菱形臉、倒三角臉、鵝蛋臉都可以嘗試，但髮長建議要中長髮的長度，不僅有範本、還很好整理，手殘女或懶人都推薦。

2.要捲不捲的「波浪髮型」

這種看起來自然隨興、毫不費力的波浪捲髮可說是女星都愛的髮型典範。Vogue帶來女星最熱愛的造型作為換髮型的靈感來源，還告訴妳如何打造完美波浪捲髮的居家技巧。

3.C型瀏海、八字瀏海、胎毛瀏海等熱門瀏海關鍵字

瀏海對臉型的重要性，想必不需要V編再多做贅述，小小的區域卻有著極大影響力，好的瀏海可以帶你上天堂，立馬變成巴掌臉，不對的瀏海可能會讓明明不大的臉寬兩倍。以下就幫大家整理好最熱門的6款瀏海類型：C型瀏海、八字瀏海、胎毛瀏海等，與適合對應的臉型。

4.耳下三公分到下巴的最美長度

幾乎所有中外女明星將長髮剪短時，首選的樣式就是經典的加長版鮑伯頭，長度就是耳下三公分至下巴長度這個世界上最美的短髮長度。VOGUE盤點2019年10位夏季全球最美的清爽美麗鮑伯頭，讓你的短髮時髦又清純。

5.歐美最愛的精靈短髮

想嘗試短髮的女孩，可以參考不退流行的"小精靈短髮Pixie cut"，從《羅馬假期》的奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、60年代超模崔姬（Twiggy）到艾瑪華森（Emma Watson）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），幾十年來，這種小男生風格的短髮都不曾退燒，往往還能一剪讓人驚艷，例如韓國女星高俊熙，就因為一頭精靈短髮獲得注目，以下幫大家盤點日韓版和歐美版的精靈短髮範本，女孩準備收藏。

6.不敗的法式撩耳短髮

法國女人的短髮好時尚！特別是之前流行的耳下三公分短髮法國女人的示範更多了俏皮與女人味！從IG上看到法國女人喜歡將這樣的短髮加入微捲的髮型，不僅修飾臉型，看起來臉更小、又清爽，看完也好想剪！！

7.畫龍點睛的加分髮箍、髮帶、髮夾

能讓髮型有視覺加分效果的當然就以髮箍、髮帶為主，2019年的髮飾推薦就以英國凱特王妃所代表的天鵝絨材質的最有話題，許多秀場上也添加華麗的珠寶、水鑽、蝴蝶結增加可看度，當然蝴蝶結永遠的必備元素。

8.編辮造型一學就上手

大S在《我們長大了》節目中，粉紅連帽衛衣搭配拳擊辮外加金色圓框眼鏡造型，減齡少女風好潮！各式各樣的編辮也成為2019的熱門造型，長髮少女可以來嘗試看看。

9.造型工具大進化

2019也是造型品大躍進，很多新科技的研發與加入，就算是手殘女也會用。像是結合梳子和吹風機的造型梳，或者是結合梳子和造型夾的造型梳，還有吹風機的升級，也讓在吹整頭髮的過程中變得更快速、快乾、又不毛躁。

10.吹出蓬鬆髮型大公開

每次洗完頭，需要花多久時間吹乾頭髮？該把頭髮吹全乾、半乾，還是根本不吹乾？如果每次吹頭髮都能把握一些關鍵步驟，不用護髮、不用造型，頭髮也可以散發蓬鬆的天使光喔！

※BY LULU LONG, JASMINE LEE, YVONNE WANG, SABRINA LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【2019 Top 10】史上最美 10支特調奶茶色霧面唇膏，柔霧美翻天一覽！

【2019 TOP 10】為肌膚打底、修護、調節健康好膚質，10款超級精華液，沒有她為什麼不行？

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克…3天動
百大帥哥美女正式名單出爐！子瑜全球第1美　高以翔是唯一台男星
北投套房氣爆瞬間影片曝！男嗆「有好戲看」門板噴飛　女逃生不及
《冰與火之歌》男星聖誕夜猝逝！死因卡關4天仍成謎
王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！韓女神舊愛被甩…上《RM》心碎曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【2019 Top 10】10大熱門髮型關鍵字：耳下短髮、泰迪熊捲　

黑心皇后眼彩盒、PAUL ＆ JOE粉彩貓　12月必看美妝新品特搜

韓星最愛時尚品牌 Isabel Marant 終於來台灣了！法式美學成功收編 IU、劉仁娜

蔡詩芸一襲白色洋裝黑白孕照，紀錄女人懷孕最美的時刻

【廣編】3M三款淨水器新品上市　滿足你不同的需求

吃貨必逛！290坪全聯美式賣場中和新開幕　獨家賣美式知名起士蛋糕

粉絲有耳福！「蝸牛」劉學甫善用elgato直播神器自彈自唱

美式賣場「顧屁屁神器」爆買潮再現！10天限定價　竟遭網友破解超殺購買技

年節送禮別荒謬！沈玉琳狂推新春送禮神器「58金高春節限量酒」 親友收到絕對OMG

讀冊生活公開中文圖書年度百大　觀察讀者偏好「品質保證」

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

【2019 Top 10】10大熱門髮型關鍵字：耳下短髮、泰迪熊捲　

黑心皇后眼彩盒、PAUL ＆ JOE粉彩貓　12月必看美妝新品特搜

韓星最愛時尚品牌 Isabel Marant 終於來台灣了！法式美學成功收編 IU、劉仁娜

蔡詩芸一襲白色洋裝黑白孕照，紀錄女人懷孕最美的時刻

【廣編】3M三款淨水器新品上市　滿足你不同的需求

吃貨必逛！290坪全聯美式賣場中和新開幕　獨家賣美式知名起士蛋糕

粉絲有耳福！「蝸牛」劉學甫善用elgato直播神器自彈自唱

美式賣場「顧屁屁神器」爆買潮再現！10天限定價　竟遭網友破解超殺購買技

年節送禮別荒謬！沈玉琳狂推新春送禮神器「58金高春節限量酒」 親友收到絕對OMG

讀冊生活公開中文圖書年度百大　觀察讀者偏好「品質保證」

快訊／嘉義女右手捲入絞肉機　「五指全斷」民眾幫撿回裝袋送醫

韓國瑜提勞工政見...早就有了　陳其邁無奈：挖石油翻版？高雄人習以為常啦

全球第一！俄國防部：極音速飛彈系統「先鋒」　正式投入服役

超療癒！「60隻羊咩咩散落草皮」成大都會公園打卡熱點

綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

台北車展／納智捷MBU目標最大馬力300匹　M平台可望發展多元車型

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

「正妹水電工」修繕露出超美小蠻腰　真面目曝光！破萬人暴動

台大醫力推「以核養綠」　王明鉅自爆：我一點也不愛核能

韓拋補助勞退又被黑　張善政批「沒搞清楚」：是勞工願意提多少　政府支持多少

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

消費熱門新聞

290坪全聯美式賣場中和新開幕

UNIQLO厚T新系列　潮玩穿搭時尚

顧屁屁神器爆買潮　驚傳網友破解

送百顆小華堡！漢堡王高雄店開幕了

全台跨年唯一雙現場在台中

百顆小華堡免費送！漢堡王高雄店要開張了

小7鼠年集點加購迪士尼周邊萌翻

常腰酸背痛？當心「冷老症」上身

沈玉琳狂推「把妹神器」金高58

「縣民牛奶日常PK賽」各縣市開戰！

MANGO冬季特賣今日開跑

3M三款淨水器新品上市

粉絲有福啦！劉學甫直播開放點歌

韓星最愛時尚品牌Isabel Marant來台

更多熱門

相關新聞

林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

既然是大家的志玲姊姊，大夥理所當然的叫AKIRA姊夫，而儘管目前只會講為數不多的國語，但每當聽到「姊夫」這兩個字時，他完全知道這是在叫他，然後就會抬起頭來對大家笑一笑，偶爾還會很皮的故意擺出志玲姊姊的標準手勢，模仿志玲和大家打招呼。

蔡詩芸一襲白色洋裝黑白孕照

蔡詩芸一襲白色洋裝黑白孕照

關鍵字：

短髮耳下短髮短髮造型瀏海八字瀏海空氣瀏海捲髮髮型波浪捲髮韓系髮型編髮VogueTaiwan

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面