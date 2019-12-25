妻初二回娘家3天　夫：我獨子只有單親媽，不該多陪我家嗎？

▲原PO說，妻子除夕起會住他家三天。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

「現在大部分的女生不都還是照著傳統在走嗎？」一名男網友發文說，「有沒有夫妻在每年過年都會吵架啊？我跟我老婆吵翻了！」他分享即將到來的農曆過年，老婆初二開始要回娘家住三天，「不應該要多陪陪我家嗎」，結果引發許多人的不同看法。

當事人25日在「爆廢公社二館」臉書社團表示，妻子嫁過來幾年從沒住他家，他們在外租房子；然後，平常她娘家聚會一堆，生日、三節、父親節和母親節都聚，一個月至少聚2、3次，但跟他家聚的次數少之又少。

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原PO指出，這就算了，今年過年，妻子說初二要跟娘家回南部三天，「她除夕也會住我家三天，但我覺得很不平衡。我是獨子，家裡單親只有媽媽，不應該要多陪陪我家嗎？光這個問題我們就吵了1、2小時了！」

▼妳過年會回婆家嗎？（圖／資料照）

「她是個很討厭傳統的女生」，原PO說，婚前也答應妻子不用住他家，「我媽也沒有要求她一定要做什麼媳婦該做的事，她不用煮飯給我媽，也不用幫我家做家事，她卻覺得理所當然，說現在女生已經不像以前那樣委曲求全了！但現在大部分的女生不都還是照著傳統在走嗎？」

對此，有網友認為「她回娘家，你在家陪你媽，這樣不就解決了」；原PO回「也只能這樣，都照她劇本走了」；該網友又說，「她也有她的家人啊，你要她替你想，那麼你替她想過了嗎？就是這樣的道理而已嘛，況且初二本來嫁出去的都會回娘家，這是很合理的」；原PO回「我能說什麼？就我自己留下來陪我媽啦。」

也有人表示，「她要跟娘家聚也是她家的事啊，你也可以自己規劃聚餐啊」；原PO回，「可能身邊朋友的老婆結婚後，都不會這麼勤跑娘家吧，大家都安分地待在夫家」；另一人直呼，「什麼叫安分？所以不待在夫家的都不安分囉？哥哥用詞要注意。」

▼原PO表示，「有沒有夫妻在每年過年都會吵架啊？我跟我老婆吵翻了！」（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

其他人紛紛留言，「除夕也有回婆家三天了，很公平啊！她有要求你要一起回去照顧她的原生家庭嗎」、「孝道不要外包啊，你應該學學你太太，她有好好珍惜她的爸媽。你爸媽需要的是你不是你太太，不要用傳統來包裝卸責。」

也有人妻說，「慘，我從沒住過婆家一天，只有結婚那晚，隔天就回娘家到現在已經過13年了。」另一人認為，「如果我是你媽，我根本不在乎你老婆有沒有回家過年？你老婆是外人，到底幹嘛跟我一起過年？」

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