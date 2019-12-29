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懷孕看婦產科！　醫生問「受孕時間點」…天真尪傻回：有時候晚上有時候早上

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▲肚子,懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲去看婦產科卻意外暴露夫妻的恩愛頻率。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

老公陪看婦產科卻把場面弄得好尷尬！一名女網友表示，她日前驗出懷孕所以去看婦產科，醫生照完超音波以後，問她「知道什麼時候受孕的嗎？」這時老公在一旁若有所思地回應，「什麼時候喔…兩三天一次啊！」當下整個診間感覺空氣都要凝結，結果老公下一句讓她更崩潰，立刻把豬隊友抓到外面。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她在家就已經使用驗孕棒驗出自己懷孕了，這次來看婦產科是要確定孩子健康，醫生也跟她說寶寶已經出現心跳，所以她開心地問，「這樣推測預產期是什麼時候？」要估算預產期的話得先知道受孕的大時間，但原PO老公卻在一旁似懂非懂地插話，那句「兩三天一次」不小心暴露了夫妻倆的恩愛頻率，害她跟醫生頓時都有點尷尬。

請繼續往下閱讀...

▲▼看婦產科被老公搞得很尷尬。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲醫生也忍不住大噴笑。（圖／翻攝自爆怨公社）

醫生接著說，「不是…是說大概是什麼時間點受孕？」沒想到這時天真的老公竟然大聲回，「晚上吧！有時候早上！」此話一出讓醫生和護理師全都瞪大雙眼、面面相覷，原PO只好趕快拉著老公逃出診間，不好意思地跟醫生說「沒關係週數大再推算！我先帶他出去…」而且一走出去就聽到醫生與護理師放聲大笑，實在是哭笑不得。

網友也紛紛笑說，「晚上，早上，2、3天，嗯，感受到賢伉儷的濃情蜜意了」、「哈，妳尪好誠實交代」、「妳老公吃了誠實豆沙包嗎」、「中午休戰的意思」、「還好老公有沒有說偶爾在廚房，偶爾在陽台！」

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