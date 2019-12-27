蔡詩芸一襲白色洋裝黑白孕照，紀錄女人懷孕最美的時刻

懷孕已經超過八個月的蔡詩芸，近日在IG分享了一系列黑白孕婦寫真照片。其中一組穿著黑色細肩帶貼身洋裝，隨性的披著黑色長髮，渾身散發成熟美麗的自信。一旁的王陽明則是輕輕摟著她的肩膀鼻子碰鼻子，照片中散發著幸福甜蜜的氛圍。

王陽明近日也透露寶寶「每天晚上會動，感覺很想要出來！」言語中散發出父愛。另外一組黑白孕照裡，蔡詩芸則是換上一套白色休閒的洋裝，挺著孕肚身材的她依然俐落有型。蔡詩芸同時寫下：「這張照片獻給所有堅強美麗的女人們，疼愛自己的同時，也要照顧好自己的身體...還有許多照片我想跟你們分享喔」預告了之後還會有很多照片與大家分享。

懷孕期間，蔡詩芸並不忌口，想吃什麼就吃什麼，她認為懷孕期間最重要的就是要保持心情愉悅，適度的運動，甚至是游泳都可以讓自己開心。婆最重要的是，她也很開心老公王陽明日前雖然都在大陸拍戲，但是還是時常與她聊天，這對懷孕中的女生來說是很重要的環節。

至於寶寶的性別到底是男是女，兩個人都保密到家，要到最後一刻才會跟所有粉絲揭曉



© Instagram@dizzydizzo

※BY TRAVIS HUNG

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