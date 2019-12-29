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送12杯飲料！大媽順手一動作外送員「以為到丐幫」...白眼：我不是菜市場

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▲▼ 熊貓,外送,foodpanda（圖／記者劉維榛攝）

▲外送員常會遇到天兵客人。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

大媽真的無極限！一名外送員發文抱怨，他日前送12杯飲料，客人不買袋子就算了，還想順手牽走他自備的提籃，隨後竟然還開始殺價，讓他忍不住大翻白眼。貼文一出，也吸引了一票外送員跳出來訴苦。

「送餐到丐幫？」一名外送員在臉書「靠北熊貓」中發文，他表示日前有客人點了12杯飲料，因為沒有買提袋，所以他便使用自己準備的提籃送餐。怎料大媽一開門，除了拿飲料，竟然還想要順手凹走外送員的籃子，讓他大翻白眼。

請繼續往下閱讀...

袋子,塑膠袋（圖／本報資料照）

▲不買袋子就算了，還要凹別人的籃子。（示意圖／本報資料照）

此外，大媽疑似還想跟他要些折扣，讓他再度傻眼，表示「訂餐金額多少就給多少，麻煩看清楚app，我不是菜市場還可以殺價的好嗎！」

貼文曝光後，網友們紛紛表示「殺價真的很扯」、「硬要拿走就算搶劫了吧」、「我會回，妳去7-11殺價，看店員會不會理妳」、「報警了吧」。

其他有同感的外送員們更是一一留言抱怨，「那算什麼…我的小箱客人當是店家給的要給我拿走」、「遇過客人整個提籃提進去的，拿得可順手了」、「被大媽們幹走過一組6個的杯架」、「之前送餐一個阿嬤出來取餐，問多少錢，我說270，她說這麼貴不能便宜點嗎？ 我當場儍住，然後她女兒就從客廳衝出來付款了」。

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