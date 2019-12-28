綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

▲新郎在婚宴上播放新娘壞壞片。（圖／翻攝自茄子視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

真實人生比八點檔還狗血！大陸網路上近來瘋傳一段婚宴影片，原來是新郎不滿被自己「綠綠的」，在婚宴上放大絕，在原本要播放成長影片的環節，放上了新娘「床上偷吃」的影片報復。

綜合陸媒報導，影片一開始如同一般婚宴一樣，新娘、新郎甜蜜地從紅毯步入會場，一旁親友在主持人帶領下，紛紛鼓掌、歡呼為兩人送上祝福，兩人站上舞台後，卻突然播放新娘的「床上肉搏」影片，而且男主角還是新郎的姐夫。

愛情動作片在大螢幕上播放後，新郎推了站在身旁的新娘一下，並大喊「你以為我不知道？」新娘則馬上拿捧花丟向新郎，兩人也扭打在一塊，旁人見狀趕緊衝上前將兩人拉開。看著台上鬧劇，下面賓客一陣抽氣聲，新郎父親也在台下對兩人大罵。

有知情人士透露，新娘曾經被新郎多次家暴，但之後男方出錢買房、買包，幫女生哥哥找工作...等，女生還是選擇復合了。但新娘卻也因此時常憂鬱，新郎的姐夫從中協調、安慰，但最後卻滾上床，還被拍下影片。

但有疑似為新郎的人在網路投稿表示，自己為了和交往2年半的老婆結婚，對方要求聘金18.8萬人民幣（約84.6萬元新台幣）、一套商品房全都照做，把賺得錢都砸下去，沒想到老婆卻偷吃，姐夫更不管現在懷孕6個月的姐姐，把他的新房當炮房。

因為新家裝潢好辦網路送了一個監控，他在裝好隔天想要測試的時候，一打開卻看到老婆和姐夫偷吃LIVE，當下「想殺了她的心都有」，但後來忍下來，決定存下影片在婚禮上播放，「你要這麼賤，我就讓你賤一輩子，在父輩面前一輩子抬不起頭」。他也強調，自己不後悔，「人善被人欺，我過不過分，就取決於你」。

由於新郎把女友和姊夫的床戰影片傳上「茄子視頻」APP，在全部親友面前播放，事件迅速的在網路上傳出，給雙方都帶來極大傷害，女方要求男方將影片撤下，否則一定走法律途徑。但相關姐夫門影片，目前已在各大網站上流傳。



